Le post adoré de Katrina Kaif avec Vicky Kaushal vous fera croire en un peu d’amour “pour toujours” [View Here]

Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont été l’un des couples dont on parle le plus dans l’industrie cinématographique de Bollywood. Ils sont devenus l’un des couples de célébrités les plus connus depuis leur mariage en décembre 2021. Ils n’ont jamais fait de film ensemble, mais les fans attendent de les voir ensemble sur grand écran. Ils ont été vus ensemble lors d’une cérémonie de remise de prix et ont également fait une publicité ensemble. Les photos du tournage sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans de #VicKat ne pouvaient s’empêcher de jaillir de la même chose.

Désormais, les fans de Vicky Katrina ont plus de raisons de tomber amoureux d’eux. Il y a quelque temps, Katrina a profité de son histoire Instagram pour publier un cliché qui la montrait tenant la main de Vicky. Ils ont été vus en train de profiter du beau temps. L’arrière-plan de l’image montrait des nuages ​​sombres et la mer limpide.

Le couple a déménagé à Juhu après leur mariage et leurs voisins sont Virat Kohli et Anushka Sharma. En fait, lorsque le couple s’est marié, Anushka a même souhaité au couple nouvellement marié une vie de bonheur, d’amour et de compréhension. Elle avait également écrit qu’ils pouvaient emménager dans leur nouvelle maison afin qu’elle et Virat puissent cesser d’entendre les bruits de construction.

Découvrez la photo romantique de Katrina Kaif avec Vicky Kaushal ici :

Vicky et Katrina ont gardé leur relation privée pendant deux ans avant de se marier en décembre 2021. Leur mariage a été suivi par leur famille proche et leurs amis. Kabir Khan, Neha Dhupia, Angad Bedi, Mini Mathur, Sharvari Wagh ont été appelés au mariage.

Côté travail, l’actrice est prête à promouvoir son prochain film Phone Booth. Elle sera également vue dans le film réalisé par Farhan Akhtar, Jee Le Zara, aux côtés de Priyanka Chopra et Alia Bhatt. Vicky, d’un autre côté, sera vue dans The Great Indian Family et Sam Bahadur. Il sera également vu dans Govinda Naam Mera.