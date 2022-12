Le Portugal sort de l’ombre de Ronaldo à la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) — À Bruno Fernandes, Coupe du monde son coéquipier Cristiano Ronaldo est l’athlète le plus célèbre du sport.

Joao Felix a décrit Ronaldo comme “irremplaçable”.

Gonçalo Ramos, la nouvelle star portugaise de 21 ans, n’a jamais connu son équipe nationale sans Ronaldo.

Un avenir sans le plus grand joueur du pays pourrait être une perspective intimidante pour la génération montante d’internationaux portugais.

Ils ne le montrent pas à la Coupe du monde.

En fait, ils ont montré qu’ils pourraient même être libérés en sortant de l’ombre de Ronaldo étant donné la façon dont le Portugal a démoli la Suisse 6-1 en huitièmes de finale mardi.

Il s’avère qu’il y a une vie après le quintuple joueur mondial de l’année, même si cela est difficile à imaginer pour certains.

L’entraîneur du Portugal Fernando Santos voulait une équipe “jouant avec beaucoup de fluidité” contre la Suisse et cela signifiait invariablement de laisser Ronaldo, 37 ans, le joueur avec plus de buts (118) que n’importe qui dans le football international masculin, sur le banc. C’était un gros appel et ça n’aurait pas pu mieux se passer, du moins contre la Suisse.

C’est un appel qu’Erik ten Hag a fait à Manchester United cette saison, préférant avoir plus de joueurs mobiles dans ses quatre premiers qu’une machine à buts incontestable dont le mouvement n’est plus ce qu’il était.

Il a fallu attendre les huitièmes de finale pour que Santos fasse ce geste à la Coupe du monde, avec ses convictions renforcées par son mécontentement évident face à l’attitude de Ronaldo après avoir été remplacé lors du match de groupe contre la Corée du Sud.

La fédération portugaise de football a insisté jeudi sur le fait que Ronaldo était dévoué à l’équipe, affirmant qu’il avait accumulé un “parcours unique chaque jour” de service pour son pays et avait un “degré incontestable d’engagement envers l’équipe nationale”.

Cela ne garantira pas nécessairement qu’il commence à l’avenir.

Ronaldo a écrit jeudi dans un article sur les réseaux sociaux que le Portugal est “une équipe trop unie pour être brisée par des forces extérieures”.

Le milieu de terrain portugais Otávio a accepté.

“Cristiano a raison”, a-t-il déclaré aux journalistes jeudi. “Le groupe est uni et les nouvelles de l’extérieur ne vont pas interférer”, a-t-il déclaré. “Nous sommes concentrés sur le fait de jouer pour le Portugal – et de gagner.”

Otávio, 27 ans, a déclaré qu’il n’avait été témoin d’aucune dispute dans l’équipe, mais a ajouté que “chaque joueur est un peu amer quand il ne joue pas et c’est parfaitement naturel. Ce n’est pas seulement Cristiano, c’est chaque joueur.”

Il a noté que Ronaldo est toujours dans l’actualité.

“Alors parfois, les détails des images ne montrent que le négatif et non le positif”, a-t-il déclaré. “Cristiano est un exemple pour tous, c’est notre capitaine, et même après avoir su qu’il ne jouerait pas, il a été l’un de ceux qui ont le plus soutenu l’équipe. Nous sommes tous avec lui.

Contre la Suisse, Ramos – qui a remplacé Ronaldo, au choc de beaucoup, et a réussi un tour du chapeau lors de ses débuts – a étiré la défense de l’opposition plus que Ronaldo ne le fait habituellement. Cela a donné à Felix, jouant juste derrière Ramos, plus d’espace pour travailler et il a réalisé l’une de ses meilleures performances pour le Portugal.

Il ne pourrait pas être plus éloigné du Félix qui semble si contraint sous Diego Simeone à l’Atletico Madrid, travaillant aussi dur sur sa discipline défensive et gardant la forme de l’équipe que ce qu’il offre en attaque.

Santos a passé en revue les attributs des trois attaquants de son équipe – Ronaldo, Ramos et Andre Silva – et a déclaré que si Ronaldo est un joueur “qui est plus fixe et joue dans une zone plus déterminée”, Ramos est “plus dynamique”.

Donc, laisser tomber Ronaldo nécessite un changement de plan de match. Cela a peut-être fonctionné contre la Suisse, mais cela fonctionnera-t-il contre le Maroc ?

Cherchant à devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, le Maroc devrait défendre en profondeur contre le Portugal et jouer en contre-attaque. Santos doit décider s’il s’agit davantage d’un match pour Ronaldo – l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps – ou pour rester avec le joueur qui vient de vivre le match de sa vie.

Ce n’est pas une mauvaise situation dans laquelle se trouver et laisse le Portugal comme une proposition très dangereuse de toute façon.

