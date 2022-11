Le Portugal se qualifie pour les huitièmes de finale avec une victoire 2-0 contre l’Uruguay

Cristiano Ronaldo s’est éloigné pour célébrer, agissant comme s’il avait marqué un autre but à la Coupe du monde.

Pas cette fois.

Au lieu de cela, c’est Bruno Fernandes qui a finalement été crédité du but qui a permis la victoire 2-0 du Portugal sur l’Uruguay lundi, faisant passer l’équipe dans les 16 derniers.

Fernandes a enroulé un centre de la gauche qui a à peine dépassé la tête du bondissant Ronaldo et a rebondi dans le coin le plus éloigné du filet à la 54e minute pour donner au Portugal une avance de 1-0.

Un Ronaldo souriant a jeté ses bras en l’air, suggérant qu’il avait la touche finale, et embrassait Fernandes alors que plusieurs rediffusions en gros plan étaient diffusées sur les grands écrans du stade Lusail.

Le but a finalement été accordé à Fernandes, qui a ajouté une seconde du point de penalty dans le temps additionnel après un handball de Jose Maria Gimenez.

Fernandes s’est vu refuser un tour du chapeau avec pratiquement le dernier coup de pied du match, son tir de l’extérieur de la zone frappant le poteau et rebondissant largement.

Le Portugal, qui a débuté par une victoire 3-2 contre le Ghana, est devenu la troisième équipe à atteindre les huitièmes de finale après la France et le Brésil.

L’Uruguay a un point en deux matches et doit battre le Ghana vendredi pour avoir une chance d’avancer.

Le match a été brièvement interrompu juste avant le but par un manifestant portant un drapeau arc-en-ciel et portant un t-shirt bleu Superman portant l’inscription “SAVE UKRAINE” sur le devant et “RESPECT FOR IRANIAN WOMAN” sur le dos. Les responsables de la sécurité ont pourchassé le manifestant et le drapeau a été lâché sur le terrain.

MENDES BLESSÉ

L’arrière gauche portugais Nuno Mendes est tombé au sol à la 40e minute et a rapidement fondu en larmes après s’être blessé en fin de match. Il a pu sortir du terrain sans aide. L’autre arrière gauche du Portugal est Raphael Guerreiro.

L’EXPLOIT DE PEPE

Le défenseur portugais Pepe est devenu le deuxième joueur de champ le plus âgé à avoir participé à une Coupe du monde, à l’âge de 39 ans. Le plus âgé est Roger Milla, qui avait 42 ans lorsqu’il a joué pour le Cameroun lors du tournoi de 1994.

