Le Portugal se prépare à vivre dans l’ère post-Cristiano Ronaldo

La fortune de l’équipe nationale du Portugal est inextricablement liée à Cristiano Ronaldo depuis près de deux décennies.

Une nouvelle ère est-elle à nos portes ?

Ronaldo était en larmes alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires après la défaite 1-0 du Portugal contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde samedi.

Reste à savoir si c’était la dernière fois que le monde voyait Ronaldo sur la scène internationale du football. Si c’est le cas, cela marque un grand moment pour l’équipe du Portugal, étant donné que Ronaldo en est le capitaine, le meilleur buteur et le plus grand joueur de tous les temps.

Il est possible que l’équipe ait également un entraîneur différent pour la première fois depuis 2014, date à laquelle les qualifications pour le Championnat d’Europe 2024 débuteront en mars.

Atteindre les quarts de finale était le minimum attendu du Portugal compte tenu de la richesse du talent de son équipe. L’équipe a traversé la phase de groupes en remportant ses deux premiers matchs. L’entraîneur Fernando Santos a fait tourner la majeure partie de sa formation de départ pour le dernier match de la phase de groupes contre la Corée du Sud, qui a gagné 2-1 sur un but tardif, puis a battu la Suisse 6-1 en huitièmes de finale. Malgré la solide défense du Maroc et son statut de la surprise du tournoi, on s’attendait toujours à ce que le Portugal batte la nation nord-africaine en quarts de finale donc, en ce sens, c’est une autre occasion manquée et probablement une sous-performance globale de Ronaldo et de son équipe.

Le monde attend de voir si Ronaldo, 37 ans, prend sa retraite internationale après avoir marqué 118 buts – un record dans le football masculin – et fait 196 apparitions au cours de ses 19 années avec l’équipe nationale. Si Ronaldo continue, ce n’est probablement que pour l’Euro 2024 et pas aussi pour la Coupe du monde 2026, date à laquelle il aura 41 ans. À 39 ans, le défenseur central Pepe aura probablement disputé son dernier tournoi majeur. De plus, l’avenir de Santos est incertain, qui a pris les rênes du Portugal en 2014 après quatre ans à la tête de l’équipe nationale grecque. Il a un contrat jusqu’en 2024 et a détourné à plusieurs reprises toute discussion sur le fait de quitter son poste plus tôt après la défaite contre le Maroc. “J’aurai une discussion avec le président (de la fédération portugaise de football) et quand nous reviendrons au Portugal, nous traiterons de la question du contrat”, a déclaré Santos.

Un avenir sans Ronaldo pourrait être une proposition alarmante, mais il y a du talent qui se présente. En tête, il y a Gonçalo Ramos, 21 ans, qui a réussi un tour du chapeau contre la Suisse en remplaçant Ronaldo lors de sa première titularisation en équipe nationale. Il y a beaucoup d’enthousiasme pour le développement d’António Silva, un défenseur central de 19 ans à Benfica qui semble le remplaçant naturel de Pepe – un joueur qui a plus du double de l’âge de Silva. João Félix n’a que 23 ans et a donc du temps de son côté, tandis que les arrières latéraux Diogo Dalot et Nuno Mendes n’ont respectivement que 23 et 20 ans.

Avec ou sans Ronaldo, le Portugal est le favori d’un groupe de qualification à l’allure sympathique pour l’Euro 2024. Le Portugal ouvre le jeu de groupe en mars avec un match à domicile contre le Liechtenstein. Les autres équipes du groupe J sont la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, la Slovaquie et le Luxembourg. Si le Portugal atteint le tournoi en Allemagne, attendez-vous à ce que l’équipe soit parmi les favoris, même sans son joueur le plus célèbre.

