Le Portugal rouvrira complètement la frontière terrestre avec l’Espagne le 1er mai, deux jours avant la date prévue

Lisbonne avait initialement prévu d’assouplir les mesures de contrôle aux frontières le 3 mai, mais a décidé de le faire deux jours avant la date prévue. La décision a été annoncée après que des entreprises portugaises et des responsables locaux se sont plaints de la perte de revenus infligée par les mesures de quarantaine.

Les voyages ont été limités en janvier lorsque les deux pays ont connu une augmentation des infections à Covid-19. Actuellement, seules les personnes voyageant pour le travail, ainsi que les véhicules transportant des marchandises et effectuant des services d’urgence, sont autorisés à traverser 18 points de contrôle.

Le Premier ministre portugais Antonio Costa a déclaré que les personnes venant de pays à taux d’infection élevés devront encore être mises en quarantaine. «Nous devons nous rappeler que rien n’est garanti à l’avenir. C’est un combat quotidien. Nous ne pouvons pas perdre ce que nous avons accompli », Costa a déclaré jeudi.

Le Portugal rétrogradera le statut de l’urgence sanitaire, qui est en place depuis novembre, à un «Situation de calamité» à partir de samedi, lorsque la prochaine phase de réouverture commence. Les gens seront autorisés à pratiquer des sports à l’intérieur et à l’extérieur et à assister à des mariages et à d’autres rassemblements dans des lieux remplis jusqu’à 50% de leur capacité. Les magasins et les centres commerciaux verront leurs heures d’ouverture prolongées jusqu’à 21 heures en semaine et 19 heures pour les week-ends et les jours fériés.

Le Portugal a enregistré plus de 836 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie et près de 17 000 décès, selon le gouvernement.

