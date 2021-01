Le Portugal a pris les rênes du Conseil européen, s’engageant dans son rôle de président du groupe à mettre en œuvre une reprise économique durable pour le bloc et à agir en tant que négociateur équitable entre le Royaume-Uni et l’UE.

Lisbonne s’est vu confier la présidence tournante par l’Allemagne et dirigera le Conseil jusqu’en juin. Le rôle de leader, qui est chargé de diriger le Conseil des ministres, change de mains entre les États membres de l’UE tous les six mois. Le mandat du Portugal a officiellement commencé le 1er janvier 2021.

Un site Web dédié au nouveau rôle du Portugal a expliqué que le pays était déterminé à poursuivre «Une reprise équitable, verte et numérique» alors que le bloc lutte pour rebondir après les mesures de Covid qui paralysent l’économie, exprimant l’espoir que les mesures prises au cours des six prochains mois «Démarrer un nouveau cycle en Europe.»

Le but ultime sera de garantir que «La double transition climatique et numérique est réalisée de manière inclusive, sans laisser personne de côté, tout en abordant la dimension sociale de la pandémie», une déclaration expliquant le plan d’action du Portugal expliqué.

Plus précisément, Lisbonne a déclaré qu’elle irait de l’avant avec la réalisation de la vision définie par le socle européen des droits sociaux, qui appelle à l’égalité des chances, un meilleur accès au marché du travail, l’inclusion et la protection sociale dans la zone économique de l’Union.

La présidence portugaise soutiendra la création d’une Union européenne de la santé, qui serait chargée de coordonner la réponse du bloc aux crises de santé publique, et produirait et distribuerait également des vaccins aux États membres et aux nations à l’étranger. Lisbonne a promis de s’assurer que les vaccins Covid-19 sont disponibles pour tous les membres de l’UE et que le vaccin est «Public et gratuit».

La présidence servira également à renforcer «Valeurs fondamentales» détenu par le bloc, et s’opposera activement «Toutes les formes de discrimination, promouvoir le pluralisme dans les médias et lutter contre la désinformation.»

La navigation dans les relations avec le Royaume-Uni après son retrait officiel du marché unique et de l’union douanière de l’UE est une autre priorité absolue pour le Portugal. Lisbonne a dit qu’elle chercherait « Approbation définitive » d’un accord commercial provisoire conclu par les deux parties la semaine dernière, inaugurant un «Partenariat solide» entre la Grande-Bretagne et Bruxelles «Dans les domaines économique, géopolitique et sécuritaire.»

La crise des coronavirus a creusé un fossé entre de nombreux États membres de l’UE, qui ont fermé leurs frontières et accumulé des fournitures médicales lorsque le virus a commencé à se propager dans la région. La négociation de plans de relance économique a également été difficile, certains États membres ayant exprimé leur réticence à participer pour fournir une aide financière aux pays les plus durement touchés.

