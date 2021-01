Un jour, le Portugal a signalé un autre record dramatique de décès et d’infections quotidiens dus au COVID-19, le président portugais a lancé un appel retentissant à la nation alors que l’état d’urgence était renouvelé pour deux semaines supplémentaires.

« S’il est vrai que cette fois la vague a commencé dans l’ouest et que le Portugal est l’un des premiers au lieu du dernier à affronter la pandémie, nous devons agir rapidement et radicalement », a déclaré Marcelo Rebelo de Sousa dans un discours télévisé à la nation.

Le pays a enregistré jeudi de nouveaux records quotidiens de 16 432 infections supplémentaires et 303 décès au cours des dernières 24 heures, portant le total de la pandémie à plus de 685 000 cas et plus de 11 600 décès.

Une poussée de pandémie en janvier a poussé les services médicaux au Portugal au point de rupture.

Le président a ajouté que le pays vivait le « pire moment » de la pandémie, avec « certains des chiffres les plus élevés d’Europe ».

« La variante anglaise du virus s’est répandue de façon spectaculaire en prenant déjà plus de 50% des cas dans la région de Lisbonne. La pression dans les hôpitaux, principalement à Lisbonne, est extrême. Le nombre de décès augmente en nombre impensable il y a quelques mois », A déclaré Rebelo de Sousa.

En termes de taille de la population, le Portugal est le pays le plus touché au monde depuis plus d’une semaine en termes de nouveaux cas et de décès quotidiens, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Le Portugal est sous le choc du double effet d’un assouplissement de Noël des restrictions de mouvement et de rassemblements qui a coïncidé avec l’apparition d’une nouvelle variante à propagation rapide identifiée pour la première fois en Angleterre.

Les ambulances font la queue devant les hôpitaux

Jour après jour, les ambulances en attente de livrer les patients COVID-19 font la queue devant les services d’urgence des hôpitaux au Portugal.

À la fin de jeudi, une quarantaine d’ambulances faisaient la queue pour un triage des services d’urgence à l’hôpital Santa Maria de Lisbonne, l’un des hôpitaux les plus touchés par l’augmentation rapide des cas de virus.

Le nombre d’hospitalisations liées au COVID-19 et de patients en soins intensifs continue d’atteindre de nouveaux sommets, plaçant le système de santé publique portugais sous de graves tensions.

La direction de l’hôpital de Santa Maria a reconnu la pression croissante sur tous les services, mais le chef du conseil d’administration de l’hôpital a lancé un appel public aux gens, affirmant que de nombreux patients ne présentaient que des symptômes bénins et n’auraient pas besoin d’une ambulance pour se rendre à l’hôpital.

Daniel Ferro a déclaré que cette utilisation inutile d’une ambulance à des fins de transport uniquement ne faisait qu’ajouter plus de pression à sa capacité d’adaptation déjà surchargée.

Voyage à l’étranger restreint

À la suite de consultations avec le président, plus tôt dans la journée, le gouvernement a annoncé une limite de deux semaines pour les voyages à l’étranger de ses ressortissants, alors qu’il tente de contenir la propagation inquiétante du coronavirus qui pousse ses hôpitaux au-delà de leur limite de capacité.

Les experts ont reproché au gouvernement de ne pas avoir répondu plus rapidement.

Les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni n’ont été interdits que le week-end dernier. Les vols à destination et en provenance du Brésil, un pays étroitement lié au Portugal où une autre variante inquiétante a été détectée, ne seront interdits qu’à partir de samedi.

Partout dans le monde, les pays sont en alerte face aux surtensions déclenchées par les variantes. Le Portugal pourrait donner un aperçu de ce qui l’attend alors que les gouvernements s’efforcent d’accélérer les programmes de vaccination.