Lisbonne a repris vendredi la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne à Berlin – un rôle qui s’annonce exigeant pendant des mois qui seront probablement dominés par la crise des coronavirus.

Avec la publication du plan de relance post-COVID et la conclusion de l’accord post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni, la présidence allemande a terminé son mandat avec plusieurs succès laissant le Portugal avec de grandes chaussures à combler.

« Il est temps d’agir, de mettre sur le terrain les instruments avec lesquels nous avons acquis: le plan de vaccination à l’échelle européenne et les plans nationaux de relance », a déclaré le Premier ministre portugais Antonio Costa à l’hebdomadaire italien Espresso.

En collaboration avec la Commission européenne, dirigée par la présidente Ursula von der Leyen, Lisbonne devra continuer à coordonner les mesures sanitaires des pays de l’UE27, qui ont jusqu’à présent affiché une réaction en chaîne disjointe à chaque vague de la pandémie.

Après que la présidence allemande a vaincu les vétos de la Pologne et de la Hongrie sur le budget de l’Union lors du dernier sommet de l’UE, les Portugais vont désormais superviser la mise en œuvre d’un plan de relance COVID massif de 750 milliards d’euros, financé par un prêt commun sans précédent.

La présidence doit d’abord adapter divers plans nationaux de relance qui, selon Lisbonne, devraient promouvoir « une reprise économique et sociale qui sera portée par les transitions climatiques et numériques ».

Un « sommet social » en mai

Afin de « garantir que cette double transition soit une opportunité pour tous », le Portugal souhaite organiser un « sommet social » les 7 et 8 mai à Porto, deuxième ville du pays.

Si la situation sanitaire le permet, cette rencontre en face-à-face, espère le Portugal, conduira les Etats membres à s’engager à développer les droits sociaux des Européens.

Considéré comme l’événement central de la présidence portugaise, le sommet social sera suivi d’un sommet UE-Inde, également à Porto, ciblant une autre priorité pour Lisbonne – un engagement en faveur du « renforcement de l’autonomie stratégique » de l’UE.

Pour le Portugal, cette rencontre entre les chefs européens et le Premier ministre indien Narendra Modi témoignera de l’ambition de l’UE27 de diversifier ses partenaires commerciaux dans un contexte de rivalité accrue entre la Chine et les États-Unis.

La présidence portugaise pourrait bénéficier de l’arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison Blanche, son administration promettant d’être moins hostile à l’UE que Donald Trump – cela sera mis à l’épreuve après que l’UE et la Chine aient conclu mercredi un accord » en principe « sur les investissements.

En plus de ces défis, Lisbonne devra également soutenir la mise en œuvre de l’accord de libre-échange conclu entre l’UE et le Royaume-Uni encadrant leurs relations commerciales après le Brexit.

Ajoutez à cela l’épineuse question de faire avancer le nouveau pacte migratoire présenté par la Commission en septembre et qui divise profondément les pays de première ligne, comme l’Italie, la Grèce, l’Espagne et Chypre, et les pays hostiles à l’accueil des migrants comme la Pologne et en Hongrie, Lisbonne n’a pas la tâche facile.