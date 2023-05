Le Portugal pourrait commencer à interdire de fumer dans les espaces extérieurs et limiter les ventes de tabac

Le gouvernement portugais a présenté jeudi une législation visant à étendre l’interdiction de fumer aux espaces extérieurs, y compris les terrasses couvertes, et à restreindre les ventes de tabac, car il espère élever une génération sans tabac d’ici 2040.

« Avec cet amendement, nous commencerons aujourd’hui à protéger les adultes de demain », a déclaré le ministre de la Santé Manuel Pizarro lors d’une conférence de presse, rejetant les critiques de certains groupes d’entreprises qui jugent les mesures trop dures et discriminatoires.

S’il est approuvé par le parlement, où les socialistes au pouvoir sont majoritaires, fumer à côté des bâtiments publics tels que les écoles, les universités, les hôpitaux ou les sites sportifs, à l’extérieur des restaurants, des bars et des cafés sera interdit à partir du 23 octobre.

LES VENTES DE CIGARETTES WI RÉSERVÉES PAR LES TAXES, LES INTERDICTIONS DE FUMER, LES RÉSULTATS DU RAPPORT

Les restaurants, bars et discothèques qui disposent d’espaces fumeurs avec un isolement adéquat seront autorisés à les maintenir jusqu’en 2030.

À partir de 2025, seuls les bureaux de tabac agréés et les magasins d’aéroport seront autorisés à vendre des cigarettes et autres produits du tabac, ce qui signifie que les distributeurs automatiques, les bars, les restaurants et les stations-service ne seront plus autorisés à les proposer.

En vertu d’une directive de l’Union européenne, le Portugal modifie également la loi pour assimiler les produits du tabac chauffé au tabac conventionnel. La vente de tabac chauffé aromatisé sera interdite.

Le chef de l’association des restaurants PRO.VAR, Daniel Serra, a déclaré que les mesures enlevaient une source de revenus aux petites entreprises souvent en difficulté. L’association nationale des détaillants de carburant, qui exploite des stations-service, a qualifié le plan d’injuste et de disproportionné.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un paquet de cigarettes au Portugal coûte environ 5,50 dollars – l’un des prix les plus bas d’Europe occidentale. Certains soutiennent que le gouvernement devrait plutôt augmenter la taxe sur le tabac, mais Pizarro a déclaré que ce n’était pas une priorité car les prix au-delà d’un certain niveau encourageraient simplement la contrebande.

Selon le gouvernement, environ les deux tiers des décès chez les fumeurs sont attribuables à la consommation de tabac, et les fumeurs vivent en moyenne 10 ans de moins qu’un non-fumeur. On estime qu’en 2019, environ 13 500 décès étaient dus au tabac au Portugal, qui compte environ 10 millions d’habitants.