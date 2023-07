Le Portugal peut-il étourdir l’USWNT ? « Nous croyons, et nous allons le faire »

Martin Rogers FOX Sports Insider

L’attaquante portugaise Kika Nazareth a insisté sur le fait que son équipe pouvait créer le plus grand choc de l’histoire de la Coupe du monde féminine et faire tomber les États-Unis de la compétition.

« Les États-Unis sont l’une des plus grandes puissances du monde », a déclaré Nazareth, 20 ans, aux journalistes avant la confrontation de mardi (3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports). « Mais nous croyons, et nous allons le faire. »

À moins d’un bouleversement incroyable dans l’autre match du Groupe E entre les Pays-Bas et le Vietnam, très favorisés, rien d’autre que les trois points ne suffiraient à mener le Portugal aux huitièmes de finale.

[World Cup Power rankings: No room for error for USA, others]

Dirigées par la capitaine inspirante Lindsey Horan et la superstar émergente Sophia Smith, les Américaines peuvent se qualifier avec juste un point, mais devraient rechercher une victoire convaincante pour augmenter leurs chances de dominer le groupe et ainsi gagner un chemin plus favorable dans le groupe.

Cependant, avec la force mondiale du football féminin qui continue d’augmenter à un rythme rapide, le Portugal ne doit pas être pris à la légère, et Nazareth refuse de croire qu’ils poursuivent une cause perdue.

« Nous sommes conscients de ce qui nous attend », a déclaré l’attaquant du Benfica au journal portugais « Publico ». « Mais nous sommes concentrés sur nous-mêmes, ce qui est très important. Entrer sur le terrain avec respect, avec humilité, mais avec caractère et personnalité. Le travail sera là, le talent est là. Et je pense aussi qu’un peu de chance est toujours nécessaire.

« Nous allons entrer sur le terrain comme si c’était le jeu de notre vie. Nous avons l’impression d’être dans une vitrine. Tous les yeux sont braqués sur nous, mais c’est notre moment. Nous vivons pour l’instant, pas pour ce qui va suivre. »

L’USWNT devrait-il s’inquiéter du Portugal ?

En atteignant la cible lors d’une victoire 2-0 contre le Vietnam jeudi, Nazareth, 20 ans, est devenu le plus jeune buteur portugais de l’histoire de la Coupe du monde masculine ou féminine, battant le record détenu auparavant par nul autre que Cristiano Ronaldo.

Les Portugais ont perdu leur match d’ouverture contre les Pays-Bas, mais ils étaient très compétitifs avant de s’incliner 1-0. Et ils ont atteint leur objectif principal pour la compétition – entrer dans le dernier affrontement de groupe avec leur destin entre leurs propres mains.

« Nous avons atteint le dernier match en dépendant de nous-mêmes et c’est ce qui nous a été demandé », a ajouté Nazareth. « Nous avons les États-Unis, champions des deux dernières éditions, qui n’ont pas perdu depuis je ne sais combien d’années. Mais je pense aussi que nous avons fait du bon travail.

« Nous devons tirer le meilleur parti de chaque occasion que nous avons. Que ce soit une, deux ou trois occasions, dès que nous sommes devant le but, nous ne pouvons pas faire d’erreur. »

Vlatko Andonovski réussira-t-il contre le Portugal ?

C’est la première Coupe du monde du Portugal, mais de sérieux progrès ont été réalisés sous la direction de l’entraîneur-chef Francisco Neto au cours des dernières années.

Avant le début du tournoi, Neto a noté que le dernier tour des matchs de groupe produit souvent des résultats inhabituels, en raison de divers facteurs.

« (Les équipes) ont la pression de devoir gagner pour s’imposer », a déclaré Neto à O Jornal. « Il y a des blessures, de la fatigue accumulée. Tu es plus fatigué, il va se passer beaucoup de choses. »

Le Portugal espère l’imprévisibilité. Inutile de dire que les États-Unis souhaitent que le statu quo prévale.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA États-Unis le Portugal