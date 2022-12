Le Portugal perd, mais avance dans plus de drames du groupe H de la Coupe du monde

Comment quelqu’un pourrait-il ne pas aimer le football ? Une fois de plus, cette Coupe du monde a offert un divertissement de haut niveau. Après les scènes d’hier qui ont vu l’Allemagne éliminée, le groupe H a tenté de dominer le drame.

Drame du groupe H

Le Portugal était assuré d’une place en huitièmes de finale. À différents moments des matches simultanés, la place de qualification restante était occupée par chacune des trois autres équipes.

Un long ballon sur l’aile droite de Diogo Dalot a conduit à une belle finition de Ricardo Horta pour donner l’avantage aux Portugais après cinq minutes. Après le but d’Horta, le Portugal et le Ghana étaient les équipes qui progressaient.

Le Ghana a obtenu un penalty, mais . Ayew a raté l’occasion de venger le penalty manqué contre l’Uruguay en quarts de finale de la Coupe du monde 2010. Après un début brillant, le penalty manqué a résumé le match du Ghana, une occasion manquée d’atteindre les huitièmes de finale.

Giorgio de Arrascaeta a marqué cinq minutes plus tard pour donner l’avantage à l’Uruguay à la 26e minute. Quelques instants après que l’Uruguay a pris les devants, Kim Young-Gwon a sauté sur une erreur de Cristiano Ronaldo pour égaliser pour la Corée du Sud. Juste après la demi-heure de jeu, de Arrascaeta a marqué une seconde avec une volée somptueuse. À ce stade, le Portugal et l’Uruguay étaient les équipes qui passaient.

Le groupe H était bien équilibré pour la prochaine heure de jeu. Puis, dans la première minute du temps d’arrêt, Son Heung-Min a joué un ballon parfait à travers trois défenseurs portugais pour mettre Hwang Hee-Chan au but. La finition intelligente a brisé le cœur des Uruguayens et a envoyé les fans sud-coréens en extase.

Le Portugal a quand même réussi à avancer, mais n’a pas aidé l’Uruguay à sortir de la phase de groupes de la Coupe du monde. Au lieu de cela, la Corée du Sud a frappé son ticket pour probablement combattre le Brésil.

Le Portugal avance, mais les yeux rivés sur plus de drame à la Coupe du monde

Le Portugal a utilisé plus de l’équipe contre la Corée du Sud. L’équipe a reposé les principaux joueurs partants. Par exemple, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix et Rúben Dias étaient tous assis. Pendant la majeure partie du match, l’équipe a bien joué et a semblé brillante. Il y a eu de beaux passages de jeu.

Les fans peuvent se souvenir de ce match pendant des années, principalement pour que la Corée du Sud trouve un vainqueur dans le temps supplémentaire. Cependant, le Portugal a montré quelque chose qu’il n’avait pas nécessairement eu lors de la Coupe du monde précédente, la force en profondeur. Les gens commencent à se demander si cette année pourrait être celle du Portugal.

J’étais ravi de voir Ricardo Horta avoir un impact. J’ai dit qu’il devrait commencer pour le Portugal avant le tournoi sur la base de ses statistiques de l’année écoulée. Attraper son but lui donnera beaucoup de confiance, malgré la défaite.

Lorsque Horta a été rejoint par Rafael Leão de Milan et André Silva du RB Leipzig, j’ai pensé que ce pourrait être un moment où le Portugal se déchaînerait. Malheureusement, le trio était assez oubliable. Je pense qu’ils devraient avoir une autre chance de mener l’attaque, mais la prochaine fois avec Bruno Fernandes et Bernardo Silva également sur le terrain pour rendre service.

PHOTO : IMAGO / Xinhua