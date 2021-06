Le Portugal n’aurait pas dû être inscrit sur la liste verte par le gouvernement britannique pour commencer, suggère Mark Drakeford

Le premier ministre gallois Mark Drakeford a suggéré que le Portugal n’aurait pas dû être inscrit sur la liste verte des voyages le mois dernier, suggérant que le pays n’était « que marginalement » qualifié pour la désignation.

Ses remarques interviennent alors que le gouvernement britannique a défendu la décision de supprimer le seul pays de vacances grand public des destinations vers lesquelles les individus peuvent voyager sans avoir besoin de mettre en quarantaine à leur retour.

Les scientifiques s’inquiètent également de plus en plus de la capacité du gouvernement à supprimer toutes les restrictions nationales de Covid restantes le 21 juin, avec une augmentation des cas d’infection et une transmissibilité plus élevée de la nouvelle variante Delta identifiée pour la première fois en Inde.

M. Drakeford a déclaré que c’était la « bonne décision » pour le gouvernement britannique de retirer le Portugal de la liste verte, qui permet aux gens de voyager pour leurs loisirs, pour empêcher les cas de virus d’être réimportés dans le pays.

Mais lorsqu’on lui a demandé si la décision avait été prise assez tôt, le premier ministre a déclaré Nouvelles du ciel: « Nous adopterions toujours une approche plus prudente ici au Pays de Galles.

conseillé Météo France : les dernières prévisions du Met Office Feuille de route pour le verrouillage du Pays de Galles : quel est le chemin du pays hors des restrictions ? Craintes pour l’avenir de l’élevage bovin britannique alors que les Australiens envisagent une multiplication par dix des exportations après l’accord commercial

« À vrai dire, nous n’aurions pas mis le Portugal sur la liste verte il y a trois semaines et je pense qu’il est toujours important que le premier objectif à travers lequel nous examinons ces choses soit d’assurer la sécurité des habitants du Pays de Galles et du Royaume-Uni », a-t-il ajouté.

M. Drakeford a également déclaré au Association de presse que si les chiffres de la mi-mai montraient que le Portugal était en mesure de figurer sur la liste verte des voyages approuvés, « ce n’était que marginalement ».

Il a déclaré: «J’aurais attendu un peu plus longtemps pour voir si cette position se renforçait afin que vous puissiez être sûr qu’elle figurerait sur la liste verte, ou si, parce qu’elle était si proche de la marge, les choses auraient pu aller contre elle. sur la liste verte.

« Maintenant, les choses se sont détériorées au Portugal, je sais que ce sera un défi très important pour les personnes qui sont déjà en vacances là-bas de faire face à la mise en quarantaine à leur retour ».

Au milieu des critiques intenses de l’industrie du voyage à l’étranger qui n’a redémarré légalement qu’il y a 18 jours lorsque l’interdiction générale des vacances a été levée, les ministres du cabinet ont déclaré que même s’ils reconnaissaient que la décision était « frustrante », la décision de retirer le Portugal était nécessaire.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a insisté vendredi sur le fait que les taux de positivité de Covid dans le pays avaient « doublé » au cours des trois dernières semaines, alors qu’il réitérait les inquiétudes du secrétaire aux Transports, Grant Shapps, concernant « les preuves croissantes d’une nouvelle mutation appelée mutation népalaise » .

« Je comprends parfaitement à quel point c’est frustrant à la fois pour les Portugais et pour des millions de personnes ici qui aimeraient partir en vacances à l’étranger cet été », a-t-il ajouté.

« Nous avons également été clairs sur le fait que si vous choisissez de partir en vacances dans des pays de la liste verte, ces pays sont examinés toutes les trois semaines, et il y avait donc toujours un risque avec une situation en évolution rapide avec de nouvelles variantes que les pays pourraient soit aller sur cette liste, ou même s’en retirer.

« C’est ce qui s’est passé ici et j’espère que les gens comprendront – même si c’est difficile – que nous devons adopter une approche prudente car les gens ont fait de tels progrès ces dernières semaines et ces derniers mois. »