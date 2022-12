Le Portugal met fin aux évaluations environnementales obligatoires pour les projets d’hydrogène vert

Pour accélérer les investissements dans les projets d’hydrogène vert, le Portugal mettra fin aux évaluations environnementales obligatoires pour ceux-ci.

Le pays ambitionne de devenir un important producteur et exportateur d’hydrogène vert, avec 70 investisseurs privés ou groupes prêts à soutenir les projets.

Environ 60% de la consommation d’électricité du Portugal provient de ressources renouvelables, et le gouvernement souhaite que cela atteigne 80% d’ici 2026.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Le Portugal veut accélérer les investissements dans les projets d’hydrogène vert, qui sont essentiels pour décarboner l’économie, et mettra fin aux évaluations environnementales obligatoires pour eux en mars 2023, a déclaré le Premier ministre Antonio Costa.

Le Portugal s’attend à devenir un important producteur et exportateur d’hydrogène vert avec 70 investisseurs privés ou groupes prévoyant de dépenser 10 milliards d’euros (10,51 milliards de dollars).

La mesure fait partie d’un ensemble visant à réduire la bureaucratie, qui met également fin aux évaluations environnementales obligatoires pour les centrales solaires qui occupent moins de 100 hectares et pour les parcs éoliens dont les tours sont distantes de plus de 2 km, a déclaré Costa.

Les écologistes ont critiqué le soi-disant paquet Simplex car il peut avoir des impacts sur la nature et le bien-être des populations.

L’hydrogène vert, produit à partir d’électricité solaire et éolienne, pourrait être une source d’énergie clé qui peut réduire la pollution causée par le transport lourd longue distance et les industries sidérurgiques et chimiques.

“L’évaluation de l’impact environnemental et la licence environnementale ne seront plus nécessaires (parce que) nous voulons créer de meilleures conditions d’investissement dans la production d’hydrogène vert, ce qui est absolument crucial pour accélérer la transition énergétique et décarboner l’économie”, a-t-il déclaré mercredi soir.

LIRE | Un ministre allemand poursuit l’hydrogène en Namibie et en Afrique du Sud après la coupure du gaz russe

Il a déclaré que le processus actuel d’octroi de licences environnementales “a un fardeau bureaucratique, ce qui augmente les coûts contextuels et limite les investissements”.

L’ONG militante GEOTA a déclaré que le paquet Simplex pourrait “causer des dommages importants à l’environnement”.

La fin des évaluations environnementales était particulièrement grave car “elle pourrait conduire au développement de nouvelles grandes centrales solaires photovoltaïques”, a-t-il déclaré.

Le Portugal espère que sa forte concentration sur l’énergie éolienne et solaire à faible coût lui permettra de produire de l’hydrogène et d’autres gaz renouvelables à des prix compétitifs.

Au Portugal, 60 % de la consommation d’électricité provient de sources renouvelables, et le gouvernement souhaite que cette part atteigne 80 % d’ici 2026.

Le plus grand service public portugais EDP et la société pétrolière et gazière Galp Energia prévoient tous deux de construire des usines d’hydrogène vert dans le centre industriel de Sines.

Les trois principaux producteurs de verre et les deux plus grands cimentiers, qui représentent ensemble 10 % des émissions de carbone industrielles du pays, ont également rejoint un nouveau consortium pour lancer une usine d’hydrogène vert.