Le Portugal marque neuf points lors des qualifications pour l’Euro 2024

Même sans Cristiano Ronaldo, le Portugal n’a eu aucun problème à trouver le fond des filets lors des qualifications pour l’Euro 2024 contre le Luxembourg. Contre l’adversaire international préféré de Ronaldo, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe a été absent en raison d’une suspension. Si vous voyiez le score du match de lundi, on pourrait penser que Ronaldo a joué.

Au lieu de cela, trois joueurs portugais ont obtenu un doublé. Au total, six joueurs ont marqué lors du match de qualification. Sur les deux matchs contre le Luxembourg, le Portugal . C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le Portugal occupe la tête du Groupe J avec un différentiel de buts de 24. Pourtant, le Luxembourg reste candidat pour atteindre les phases de groupes de l’Euro 2024. Grâce à ses victoires contre l’Islande, le Liechtenstein et une victoire choquante sur la route en Bosnie-Herzégovine, Le Luxembourg est vivant. A quatre journées de la fin des qualifications, le Luxembourg compte 10 points, soit trois derrière la Slovaquie.

Reste que l’on parle de son match de lundi, c’est la concession de neuf buts. Goncalo Inacio et Goncalo Ramos ont tous deux réussi un doublé en première mi-temps. Malgré l’avance de quatre buts à la pause, Roberto Martinez n’a procédé à aucun remplacement. Au lieu de cela, Diogo Jota a ajouté un doublé en seconde période. Ensuite, Ricardo Horta, Bruno Fernandes et Joao Felix ont marqué.

Il s’agit de la plus grande marge de victoire jamais enregistrée par le Portugal, et cela s’est produit dans un match compétitif.

L’Islande et le Pays de Galles remportent des victoires cruciales lors des qualifications pour l’Euro 2024

Dans le même temps, le Portugal battait le Luxembourg, l’Islande et le Pays de Galles disputaient respectivement des matchs beaucoup plus serrés contre la Bosnie-Herzégovine et la Lettonie.

Après avoir déjà perdu deux matches à un but lors des qualifications, l’Islande a bénéficié d’un but dans les arrêts de jeu valant trois points. Alfreð Finnbogason a guidé le vainqueur pour vaincre la Bosnie alors que l’Islande s’accroche à sa vie dans le groupe J. L’Islande grimpe à six points dans le groupe J, qui est à égalité avec la Bosnie. Tous deux ont besoin de l’aide des autres équipes du groupe pour participer à l’Euro 2024.

En dehors du Groupe J, le Pays de Galles a marqué deux buts en déplacement pour vaincre la Lettonie. Aaron Ramsey a marqué un penalty en première mi-temps qui s’est avéré être le vainqueur. Ensuite, David Brooks a marqué à la sixième minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps pour assurer trois points aux Gallois.

Chacune de ces équipes est prête pour la trêve internationale de septembre. Ils disputeront leurs deux prochains matchs de qualification pour l’Euro 2024 en octobre 2023.

PHOTO : IMAGO / Maciej Rogowski