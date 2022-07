Le Portugal lutte contre les incendies de forêt au milieu de la sécheresse et de la chaleur ; 29 blessés

LISBONNE, Portugal (AP) – Plus de 3 000 pompiers et plus de 60 avions ont combattu dimanche des incendies de forêt au Portugal qui, selon les autorités, ont blessé 29 personnes.

Les autorités ont déclaré que 12 pompiers et 17 civils avaient besoin d’une assistance médicale pour soigner des blessures mineures causées par les incendies, comme l’ont rapporté la télévision publique portugaise RTP et d’autres médias locaux. Dimanche après-midi, l’Agence portugaise de protection civile a déclaré que plus de 3 000 pompiers combattaient des incendies actifs.

L’Union européenne a activé dimanche son programme d’assistance à la flotte aérienne de lutte contre les incendies qui permet aux pays membres de partager des ressources pour aider le Portugal. L’Espagne, qui a également subi des incendies de forêt récemment, a rapidement réagi en mobilisant deux avions de lutte contre les incendies à envoyer à son voisin ibérique, selon le commissaire européen aux crises, Janez Lenarcic.

Le gouvernement portugais a déclaré avoir déployé 60 avions pour soutenir ses équipes au sol.

Le Portugal a longtemps souffert de grands incendies de forêt, parfois tragiques. En 2017, des incendies incontrôlables ont tué plus de 100 personnes.

L’Union européenne affirme que le changement climatique place le continent face à l’une de ses années les plus difficiles en matière de catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les incendies de forêt.

Le Premier ministre portugais António Costa a reporté son projet de se rendre au Mozambique cette semaine, a indiqué son bureau, “au vu des prévisions météorologiques qui indiquent une très grave aggravation du risque d’incendies ruraux”.

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a également annulé son voyage à New York où il devait prendre la parole au Conseil économique et social de l’ONU.

En juin, 96% du pays du sud de l’Europe était classé comme étant en sécheresse “extrême” ou “sévère”.

Les incendies ont poussé les autorités à relever l’état d’alerte déjà en place. Le gouvernement portugais a déclaré samedi un état d’alerte renforcée qui se poursuivra jusqu’à vendredi.

“Cela signifie (…) que nous pouvons activer automatiquement et préventivement tous les plans d’urgence et de protection civile à tous les niveaux territoriaux”, a déclaré le ministre de l’Administration de l’Intérieur, José Luís Carneiro.

Les incendies de forêt surviennent alors que le Portugal subit une vague de chaleur avec des températures attendues jusqu’à 43 degrés Celsius (109 degrés Fahrenheit). Le pays a adopté des restrictions interdisant l’accès du public aux forêts jugées à risque particulier, interdit l’utilisation de machines agricoles et interdit les feux d’artifice.

Costa, dans un message sur Twitter, a rappelé aux citoyens de ne pas allumer de feu à l’extérieur ou d’utiliser des machines agricoles lourdes pouvant provoquer des étincelles.

“Prévenir les incendies est la meilleure aide que nous puissions apporter à nos pompiers”, a écrit le Premier ministre.

___

The Associated Press