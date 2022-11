Le Portugal l’a coupé de peu en s’imposant face au Ghana

Après que le Brésil ait vaincu une Serbie résiliente aujourd’hui, toutes les équipes ont disputé leurs matchs d’ouverture de la Coupe du monde. Il y a eu des déroutes et des surprises. En entrant dans le match contre le Portugal aujourd’hui, la question était de savoir si nous les verrions à la hauteur des attentes ou si le Ghana organiserait une relative surprise.

La première mi-temps du match a été assez lente. Le Ghana a fait du bon travail en annulant la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, qui a raté deux bonnes occasions d’ouvrir le score. Le Portugal a dominé la possession de balle avec 70% de possession de balle. Cependant, c’était une possession sans but.

Lors de la décimation du Costa Rica par l’Espagne, les passages les plus impressionnants ont été lorsque le jeu de tiki-taka de l’Espagne s’est transformé rapidement et incisivement en opportunités de but. Cette incisivité manquait à l’attaque du Portugal.

Cristiano Ronaldo, l’homme du moment

Avec un but lors de cette Coupe du monde, Cristiano serait le premier joueur masculin à marquer dans cinq Coupes du monde distinctes. En seconde période, le moment de Ronaldo est venu.

Les critiques de Ronaldo soulignent son âge et son rythme de déclin. Cependant, son QI footballistique est plus aiguisé que jamais. Il a vu l’occasion de faire une course dans la surface et a tiré la faute. Certains ont peut-être trouvé la faute molle, mais le rusé agent libre portugais a joué son rôle à la perfection.

Un travail d’équipe pour tenir le coup

Après que le Ghana ait égalisé avec un but du capitaine Andre Ayew, il semblait que les cœurs portugais seraient brisés. Puis, coup de maître, Fernando Santos fait entrer Rafael Leao.

Avec Leao à l’avant, Joao Felix s’est glissé plus loin au milieu de terrain, et Bruno Fernandes s’est également assis plus en arrière. L’impact a été immédiat. Un but intelligemment terminé de Joao Felix a été rapidement suivi d’un troisième de Leao avec la première touche du match de l’attaquant milanais.

Une rare erreur de Joao Cancelo a ouvert la porte à un autre but du Ghana. Cela signifiait une finition nerveuse pour le Portugal. Les cœurs étaient dans la bouche à la fin du temps additionnel quand Inaki Williams s’est faufilé sur le gardien Diogo Costa et a presque volé la victoire au Portugal.

Où s’empilent-ils ?

C’était le jeu stéréotypé de deux mi-temps. Sur la base de la première mi-temps, le Portugal a eu du mal à faire entrer le ballon dans le dernier tiers. En seconde période, le Portugal s’est montré habile. Leur statut de challengers se précisera lors des prochains matchs contre l’Uruguay et la Corée.

Ce qui est différent dans cette équipe du Portugal, c’est que, peut-être pour la première fois en deux décennies, Cristiano Ronaldo n’est pas son meilleur joueur sur le terrain. Joao Felix était une menace. La jeune star de l’Altetico Madrid a joué un rôle central dans les deuxième et troisième buts.

La victoire du Portugal n’a pas été aussi convaincante que celle de ses voisins ibériques, l’Espagne. La victoire n’était pas aussi complète que la France. Ce n’était pas autant un emballement que l’Angleterre. Le Ghana est connu pour être difficile à briser lors de la Coupe du monde, et le Portugal l’a fait trois fois avec facilité en seconde période.

Bien que ce ne soit pas la meilleure performance que nous ayons vue jusqu’à présent, le Portugal a montré qu’il était venu faire des affaires. Cette fois, on a l’impression qu’ils ont l’équipe pour le faire.

Crédit photo : IMAGO / Pro Sports Images