Le Portugal établit un nouveau record de chaleur en juillet, aggravant la grave sécheresse

LISBONNE, Portugal (AP) – Le Portugal a enregistré son mois de juillet le plus chaud jamais enregistré le mois dernier, a annoncé vendredi le service météorologique du pays.

La chaleur a aggravé la sécheresse au Portugal, avec 45% du continent en «sécheresse extrême» – la classification la plus élevée – et le reste en sécheresse «sévère», qui est la deuxième plus élevée, fin juillet.

De nombreuses autres régions d’Europe occidentale ont également connu des conditions torrides au début de l’été, et les scientifiques affirment que le changement climatique continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes.

Selon les experts, le climat de l’Europe du Sud est en train de changer pour ressembler à celui de l’Afrique du Nord.

Le service météorologique portugais, connu sous son acronyme IPMA, a déclaré que le mois de juillet était le plus chaud depuis le début des records nationaux en 1931.

La température moyenne était de 25,14 degrés Celsius (77,25 degrés Fahrenheit), a-t-il précisé. C’était près de 3 degrés Celsius de plus que la moyenne prévue en juillet.

Les précipitations nationales mesuraient 3 millimètres (0,12 pouce), soit environ 22% de la quantité normale, a indiqué l’IMPA.

The Associated Press