LISBONNE, Portugal – Le Portugal a enregistré son mois de juillet le plus chaud jamais enregistré le mois dernier, a annoncé vendredi le service météorologique du pays.

La chaleur a aggravé la sécheresse au Portugal, avec 45% du continent en «sécheresse extrême» – la classification la plus élevée – et le reste en sécheresse «sévère», qui est la deuxième plus élevée, fin juillet.