“Le Portugal est une équipe dangereuse… Nous apporterons notre A Game”

Avant le match à haute tension contre le Portugal, l’entraîneur uruguayen Diego Alonso a qualifié l’équipe de Cristiano Ronaldo d’équipe dangereuse dans le groupe H de la Coupe du monde de football en cours au Qatar.

Il a ajouté que le Portugal est une bonne équipe et que l’Uruguay jouera donc son match contre eux.

“Le Portugal a une très bonne équipe, ils ont d’excellents joueurs, ils ont un merveilleux entraîneur avec une grande expérience. Cela en fait une équipe dangereuse. D’un autre côté, nous avons aussi nos propres armes. Nous essaierons de gagner, nous apporterons notre jeu A », a déclaré Alonso.

L’Uruguay cherchera à répéter l’histoire, les exploits de la Coupe du monde 2018, où ils ont battu le Portugal en huitièmes de finale. Mais, Alonso a admis que ce sera un jeu totalement différent avec différents joueurs.

“A propos de ce qui s’est passé il y a quatre ans, c’est un match différent, nous avons des joueurs différents, ce sera un match complètement différent”, a ajouté Alonso.

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Uruguay contre la Corée du Sud s’est terminé par un match nul et vierge. Maintenant, en allant de l’avant pour le match contre le Portugal, Bentancur pense que les choses ont évolué en quatre ans et maintenant son équipe devrait faire tout le bon travail pour ne pas être vaincue.

« Ce sera un match différent. Cela fait quatre ans que ce jeu et le football ont évolué. Maintenant, nous jouons avec plus d’intensité et les joueurs sont dans une meilleure condition physique. Ils (le Portugal) jouent très bien avec le ballon, ils jouent dans les espaces, ils ont battu la ligne arrière de la défense, mais nous avons travaillé là-dessus et nous essaierons d’utiliser nos propres armes pour ne pas être vaincus », dit Bentancur.

Le joueur de 25 ans a déclaré qu’il n’était pas assez bon contre la Corée du Sud et qu’il devait gagner contre le Portugal.

« Nous avons analysé le match, nous savons que ce n’était pas assez bon, nous n’avons pas assez pressé. Nous devons changer notre jeu. Nous étions un peu lents. Nous savons que c’est un match crucial demain. Nous savons que nous devons gagner et c’est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons nous casser le dos comme nous le faisons toujours », a ajouté Bentancur.

