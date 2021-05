Le Portugal enregistre le plus bas nombre de bébés nés cet hiver, car il devient le dernier pays touché par la baisse des taux de natalité

Les chiffres publiés vendredi par l’Institut national des statistiques du Portugal (INE) montrent qu’un total de 5912 bébés vivants sont nés dans le pays en janvier de cette année, soit 1415 de moins (19,3%) qu’en janvier 2020, avant que le pays ne soit verrouillé. causée par la pandémie de Covid-19. Le chiffre de février représente également une baisse de 11% par rapport à l’année dernière. Les deux mois ont vu le «lles chiffres mensuels les plus élevés jamais observés depuis le début des enregistrements»À l’INE en 1911, dit l’Institut.

Il poursuit en signalant que, bien que le nombre de décès ait globalement diminué, les chiffres de février 2021 étaient encore près de 29% plus élevés que ceux du même mois de 2020. Covid-19 était responsable de près de 30% de tous les décès.

Une augmentation des décès et une diminution des naissances signifie qu’il y a eu « une forte détérioration de l’équilibre naturel»Au cours des deux premiers mois de 2021, a prévenu l’INE.

Le Portugal est devenu le dernier pays à déclarer cette statistique inquiétante. Des taux de natalité record ont également été enregistrés en Espagne et en Italie. Les États-Unis ont enregistré leur pire baisse du taux de natalité depuis des décennies en 2020, selon un rapport publié plus tôt ce mois-ci.

Les taux de natalité ont chuté en Europe et aux États-Unis au cours de la dernière décennie, mais la pandémie semble avoir accéléré le déclin. Cette tendance est attribuée à l’incertitude et au stress subis par les personnes endurant plus d’un an de restrictions et de verrouillages liés à Covid.

