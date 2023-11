Le Portugal en crise politique après la démission du Premier ministre António Costa – POLITICO

Le gouvernement portugais a plongé dans le chaos après la démission inattendue du Premier ministre António Costa mardi, quelques heures après que la police a perquisitionné sa résidence officielle et confirmé son implication dans une enquête pour corruption.

Alors que la direction du pays est désormais en mutation, il revient au président Marcelo Rebelo de Sousa d’exercer son droit constitutionnel de nommer un nouveau Premier ministre ou de dissoudre le Parlement, déclenchant ainsi des élections.

Costa a dominé le paysage politique portugais depuis son arrivée au pouvoir en 2015, battant ses rivaux extérieurs et éliminant astucieusement les usurpateurs potentiels dans les rangs de son Parti socialiste. Mais mardi, son commandement du pays a pris fin brusquement après la La police a perquisitionné sa résidence officielle et plusieurs ministères dans le cadre d’une enquête sur la corruption entourant les projets d’exploration du lithium et un mégaprojet d’hydrogène vert.

L’habileté avec laquelle le premier ministre en disgrâce a réussi à se débarrasser de ceux qui pouvaient menacer son leadership s’avère aujourd’hui être un problème pour Rebelo de Sousa, qui a accepté la démission de Costa quelques heures après les raids.

Le président a annoncé qu’il le ferait demandez mercredi aux dirigeants des partis politiques représentés au Parlement des conseils sur la meilleure voie à suivre. Le Conseil d’État, organe consultatif du président, se réunira jeudi. Rebelo de Sousa s’adressera ensuite à la nation.

Alors que beaucoup s’attendent à ce qu’il dissout le Parlement, il pourrait emprunter d’autres voies.

Rebelo de Sousa pourrait demander à Costa de rester intérimaire jusqu’à ce que son projet de budget 2024 soit adopté à la fin du mois et de dissoudre le Parlement par la suite. Costa pourrait également être invité à rester jusqu’à la tenue de nouvelles élections.

Une autre option serait que le président nomme un nouveau Premier ministre au lieu de dissoudre le Parlement. Le Parti socialiste de Costa contrôle la majorité absolue des sièges au corps législatif et Rebelo de Sousa pourrait choisir de choisir un successeur en son sein pour contourner la possibilité d’un changement politique majeur et garantir que le budget soit adopté dans les délais.

La constitution portugaise donne au président une large latitude pour choisir un remplaçant à un Premier ministre qui a démissionné. Après le départ de José Manuel Barroso pour rejoindre la Commission européenne en 2004, Jorge Sampaio, alors président, a nommé à ce poste le maire de Lisbonne et vice-président du Parti social-démocrate Pedro Santana Lopes – qui à l’époque n’était même pas député.

Mais peu de membres actuels du Parti socialiste semblent être à la hauteur, au milieu d’une enquête de corruption de grande envergure qui a déjà conduit à l’arrestation de personnalités telles que le chef de cabinet du premier ministre, Vítor Escaria, et à l’inculpation du ministre de l’Éducation. Infrastructures João Galamba.

Il est donc plus probable que Rebelo de Sousa, 74 ans, professeur de droit qui a contribué à la rédaction de la constitution portugaise, dissoudra le parlement et convoquera de nouvelles élections – une décision qui pourrait conduire à davantage de chaos.

Bien que le Parti socialiste de Costa ait perdu plus de 10 points depuis les dernières élections de 2022, il est toujours en tête des sondages et pourrait obtenir le plus grand nombre de sièges en cas de nouveau vote. On ne sait pas exactement quel effet cela aurait sur le pays si un parti impliqué dans une enquête majeure pour corruption restait au pouvoir.

Le principal rival des socialistes au centre-droit est le Parti social-démocrate, qui a dirigé le Portugal après son effondrement économique suite à la crise de la dette européenne de 2011. Le parti a eu du mal à se libérer de son association avec les politiques d’austérité et son leader actuel, l’avocat Luís Monténégro, n’a pas réussi à gagner du terrain auprès du grand public.

Dans un discours prononcé mardi soir, le Monténégro a déclaré que le gouvernement était tombé « de l’intérieur » et que la seule option était d’organiser de nouvelles élections car la « légitimité du Parti socialiste s’était effondrée ».

Le leader social-démocrate a insisté sur le fait que son parti était prêt à conquérir la majorité de l’opinion publique portugaise, mais les sondages suggèrent que la voie la plus probable pour les sociaux-démocrates vers le pouvoir nécessiterait la formation d’un gouvernement de coalition avec le groupe d’extrême droite Chega, qui ne cesse de croître. et est arrivé troisième aux dernières élections.

Le Monténégro a déclaré à la presse qu’il ne formerait jamais un gouvernement avec Chega, mais il reste à voir si cela suffira à convaincre les électeurs modérés.