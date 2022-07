Le Portugal en alerte aux incendies de forêt au milieu d’une vague de chaleur et d’une grave sécheresse

LISBONNE, Portugal (AP) – Le gouvernement portugais a déclaré vendredi un état d’alerte de huit jours en raison d’un risque accru d’incendies de forêt, alors que le pays frappé par la sécheresse se prépare à une vague de chaleur avec des températures pouvant atteindre 43 degrés Celsius (109 degrés Fahrenheit ).

Le temps torride entraîne “une aggravation significative du risque d’incendie de forêt” jusqu’au 15 juillet, selon un communiqué conjoint de cinq ministères.

Déclarer l’état d’alerte donne au gouvernement le pouvoir temporaire d’ordonner des mesures de précaution. Les restrictions adoptées vendredi incluent l’interdiction d’accès du public aux forêts considérées comme présentant un risque particulier, l’interdiction d’utiliser des machines agricoles susceptibles de produire des étincelles et l’interdiction des feux d’artifice couramment utilisés lors des festivals d’été.

Le Portugal connaît depuis longtemps des incendies de forêt dramatiques. En 2017, les incendies ont tué plus de 100 personnes.

Les vagues de chaleur et les sécheresses ne sont pas rares non plus au Portugal, mais les climatologues affirment que tout le sud de l’Europe peut s’attendre à des températures plus élevées et à des précipitations plus faibles en raison du réchauffement climatique.

La branche exécutive de l’Union européenne, la Commission européenne, a déclaré que le changement climatique oblige le continent à faire face à l’une de ses années les plus difficiles en matière de catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les incendies de forêt.

En Espagne, les températures devraient grimper à 42 degrés Celsius (107 F) au cours du week-end dans certaines régions le long de la frontière avec le Portugal.

Les précipitations de juin en Espagne étaient environ la moitié de la moyenne sur 30 ans, et les réservoirs du pays ont en moyenne une capacité de 45 %, selon les données du gouvernement.

L’Italie a également récemment subi une vague de chaleur prolongée et connaît sa pire sécheresse en 70 ans.

Au Portugal, 96% du pays était classé fin juin comme étant en sécheresse “extrême” ou “sévère” – les deux catégories les plus élevées.

Pendant que les restrictions d’urgence du Portugal sont en vigueur, la police et les gardes forestiers seront en attente permanente et effectueront des patrouilles régulières.

Le gouvernement portugais affirme que pendant la haute saison des incendies de juillet à septembre, le Portugal aura à sa disposition près de 13 000 pompiers et personnel associé, plus de 2 800 véhicules et 60 avions de lutte contre les incendies.

Le Portugal a amélioré sa gestion forestière et d’autres stratégies depuis que les décès de 2017 ont choqué le pays ; personne n’est mort dans un incendie de forêt depuis lors. L’année dernière, le pays a enregistré son plus faible nombre d’incendies de forêt depuis 2011.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur le changement climatique sur https://apnews.com/hub/climate

Barry Hatton, l’Associated Press