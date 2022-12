Le Portugal démolit la Suisse 6-1 et se classe en quart de finale contre le Maroc

Avec Cristiano Ronaldo sur le banc, le remplaçant de l’attaquant superstar a réussi un tour du chapeau pour mener le Portugal face à la Suisse 6-1 et en quarts de finale de la Coupe du monde mardi.

Goncalo Ramos, un attaquant de 21 ans qui n’a fait ses débuts au Portugal que le mois dernier, a fait son premier départ pour son pays et a démontré le genre de finition clinique pour laquelle Ronaldo était autrefois connu.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Ramos a marqué le premier but à la 17e minute et en a ajouté d’autres aux 51e et 67e – à ce moment-là, les chants de “RONALDO! RONALDO !” tourbillonnaient autour du stade Lusail de 89 000 places.

Ronaldo, 37 ans, est entré en tant que remplaçant à la 72e minute sous les acclamations, bien que le Portugal ait terminé le match à ce moment-là avec les défenseurs Pepe et Raphael Guerreiro marquant également. Rafael Leao a ajouté un autre but dans le temps d’arrêt.

Manuel Akanji a marqué pour la Suisse.

Le Portugal s’est qualifié pour les quarts de finale pour la troisième fois, après 1966 et 2006, et affrontera le Maroc samedi.

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, doit maintenant décider de rester avec Ramos ou de restaurer Ronaldo, le meilleur buteur du football international masculin et l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Ronaldo a eu quelques occasions après son entrée en jeu et a même pensé qu’il avait marqué lorsqu’il a traversé et a décoché un tir bas devant le gardien suisse Yann Sommer. Le but a été refusé pour hors-jeu, au grand dam des supporters – portugais ou d’autres pays – venus le voir.

Après le coup de sifflet final, alors que les joueurs portugais sont restés sur le terrain pour applaudir les supporters de l’équipe à une extrémité du stade, Ronaldo est parti seul – se demandant peut-être où va sa carrière. Il est actuellement sans club après avoir quitté Manchester United au milieu de la Coupe du monde.

Ronaldo a été abandonné un jour après que Santos ait exprimé son mécontentement face à l’attitude de l’attaquant après avoir été remplacé contre la Corée du Sud lors du dernier match de groupe de l’équipe.

Ramos était un remplaçant surprise, il n’avait auparavant fait que trois matches de remplacement pour le Portugal et a tenté sa chance.

Ramos, qui n’avait que 2 ans lorsque Ronaldo a fait ses débuts au Portugal en 2003, a réalisé le premier tour du chapeau lors de la Coupe du monde de cette année. Il a également fait quelque chose que Ronaldo n’a jamais réalisé – marquer un but à élimination directe lors du plus grand tournoi de football.

Ramos a lancé un tir ascendant avec son pied gauche à l’intérieur du poteau proche de Sommer pour le premier but, a habilement traversé les jambes de Sommer à bout portant pour le deuxième, puis a couru pour ébrécher le gardien de but pour son troisième.

Ronaldo a été vu en train de sourire alors qu’il s’échauffait sur le côté du terrain après le deuxième but de Ramos.

Ramos a même obtenu une passe décisive, jouant le ballon pour que Guerreiro marque le quatrième but.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici