Le Portugal de Ronaldo mis en déroute par l’Allemagne à Munich alors que les hôtes remettent la campagne Euro 2020 sur les rails

Les deux équipes sont restées inchangées depuis leurs premiers matches, mais se sont retrouvées dans des moments contrastés de la compétition.

Alors que l’Allemagne cherchait toujours ses premiers points et serait probablement éliminée si elle goûtait à la défaite, une victoire 3-0 sur la Hongrie signifiait que le Portugal pourrait faire match nul pour ses deux prochains matchs, dont celui-ci après que la France et la Hongrie se soient battues pour une impasse 1-1 plus tôt dans la journée.

Les Allemands ont commencé avec dynamisme, Toni Kroos diffusant généralement le ballon et Thomas Muller se retrouvant coincé.

En moins de cinq minutes, ils pensaient avoir déjà pris une avance lorsque Gosens a frappé à la maison avec une demi-volée acrobatique, mais le but a été annulé car Serge Gnabry était hors-jeu.

Lors de leur prochain coup de note, Rui Patricio a paré un tir dangereux du pied gauche du vainqueur de la finale de la Ligue des champions marquant Kai Havertz, et Gnabry aurait pu facilement se jeter sur le gardien pour réclamer un penalty s’il le souhaitait.

S’imprégnant de 15 minutes de pression allemande, le Portugal, qui jouait un 4-5-1 hors de possession, a finalement frappé sur le contre et a marqué de sa première occasion.

Qui d’autre serait-ce ?

En marquant pour la première fois contre les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a décroché son troisième du tournoi avec un simple tap-in après que Diogo Jota ait sorti Manuel Neuer du jeu en récupérant un excellent long ballon de Bernardo Silva.

Devenant le sien, il a ensuite effectué un film ridicule et un talon arrière sans regard qui a tourné en dérision Toni Rudiger.

Sa frappe avait déséquilibré l’Allemagne, qui avait du mal à revenir dans le match après avoir été si optimiste avant le coup de poing de Ronaldo dans les reins.

Le discours de Rudiger à la mi-temps sera « Obtenons le résultat, donc personne ne se souvient que Ronaldo m’a fait ça » pic.twitter.com/eVRAQGnxe6 – Carl Anka (@Ankaman616) 19 juin 2021

Puis, alors que le jeu devenait brouillon alors qu’une série de fautes était infligée à l’une ou l’autre équipe et que des coups francs étaient accordés, la volée de Gosen est revenue au premier plan.

Il a écrasé le ballon de Joshua Kimmich à travers la surface, Havertz prenant encore le dessus sur un joueur de Manchester City en semblant convertir le coup passé Patricio.

Après une inspection plus approfondie, cependant, il semblait que la star de la Premier League Ruben Dias avait inscrit un but contre son camp.

Dias fait des cauchemars à propos de Kai Havertz pic.twitter.com/umJs4ZUgHh – Oscar (@CFCOscar7) 19 juin 2021

Quelques minutes plus tard, le retour était complet lorsqu’un autre but contre son camp a donné l’avantage aux hôtes.

VAR a vérifié le hors-jeu, mais il a été constaté qu’il n’y avait rien de mal lorsque Raphael Gurreiro de Borrusia Dortmund est arrivé au bout du centre de Kimmich.

Dans le livre des records pour toutes les mauvaises raisons, cela a marqué la première apparition d’une équipe mettant deux dans son propre filet dans l’histoire de la compétition.

Le Portugal devient la première équipe à marquer deux buts contre son camp dans le même match des Championnats d’Europe. – Richard Jolly (@RichJolly) 19 juin 2021

Gnabry se tordant et se retournant sur le bord de la surface, son tir a été repoussé par Rui Patricio qui a sauvé les rougissements de Silva après une erreur d’écolier à l’approche de la mi-temps.

Déjà surnommé le match du tournoi jusqu’à présent, sa première partie s’est terminée avec les Allemands en tête et désormais deuxièmes du groupe.

35′ : But contre son camp de Ruben Dias39′ : But contre son camp de Raphael Guerreiro#GER prendre une avance de 2-1 sur #POR 😳 pic.twitter.com/YL64b8mhrK – Football B/R (@brfootball) 19 juin 2021

Sortant pour la seconde moitié, Renato Sanches a été amené pour Silva pour les Portugais.

L’Allemagne semblait heureuse de protéger son avance, mais en quelques minutes, elle a pris l’avantage 3-1 lorsque Gosens a plutôt tenté une balle basse conduite vers Havertz, candidat à la Star of the Match, pour le guider au-delà de la ligne.

✅ But contre Man City en finale de Ligue des Champions✅ But contre le Portugal en EurosJust Kai Havertz Things ✨ pic.twitter.com/JQUVtyGE7D – ESPN FC (@ESPNFC) 19 juin 2021

Comme Pepe et son manager Fernando Santos pouvaient être vus en train de se disputer, ce dernier a remplacé William Carvalho par Rafa Silva avec environ une demi-heure à perdre.

Obtenant enfin sa récompense, Gosens a dirigé un centre de Kimmich pour porter le score à 4-1 et peut-être mettre l’égalité hors de tout doute à la 61e minute avant d’être ovationné.

Il s’agissait d’un double sous-marin de Joachim Low qui impliquait Emre Can et Marcel Halstenberg entrant respectivement pour Mats Hummels et Gosens.

JEU INCROYABLE PAR ROBIN GOSENS 👏✅ Goal✅ AssistMOTM performance. pic.twitter.com/QsNXQmMRqu – ESPN FC (@ESPNFC) 19 juin 2021

Après que Joao Moutinho ait remplacé Bruno Fernandes, le Portugal s’est donné une chance de se battre lorsque Jota a écrasé à la maison un effort de Cristiano Ronaldo qui a lobé Rudiger et Neuer sur la ligne.

Havertz pour Leon Goretzka et Ilkay Gundogan pour Niklas Sule étaient le prochain double changement de Low, mais c’est le premier remplaçant Sanches qui a presque eu le plus grand impact en frappant les bois à longue distance avec 11 minutes à perdre.

Goretzka est allé pour la gloire avec un effort lointain qui a survolé une pause allemande, alors qu’Andre Silva remplaçait Jota et Leroy Sane pour Gnabry était le dernier changement de Low.

Pepe a menacé d’entrer sur la feuille de match lorsqu’il est apparu au deuxième poteau alors que le Portugal tentait de faire faillite, mais il n’a pas pu garder sa tête baissée.

En quatre minutes de temps additionnel, l’Allemagne a résisté à la tempête et a remporté une victoire impressionnante dans l’ensemble.

Désormais deuxième du groupe dit de la mort, leur attention se tourne mercredi vers la Hongrie tandis que le Portugal rencontre la France.