Le Portugal croise devant les Tchèques alors que Diego Dalot empoche son attelle

Le défenseur Diogo Dalot a marqué deux fois alors que le Portugal a battu la République tchèque 4-0 à Prague samedi pour se rapprocher d’un point des barrages de l’UEFA Nations League.

Le Portugal, qui a remporté la première édition de la Ligue des Nations en 2019, est en tête du groupe 2 avec 10 points, deux devant l’Espagne qui a été assommée par la Suisse 2-1 à domicile.

Le Portugal accueillera l’Espagne mardi prochain lors de son dernier match de groupe.

Dalot a ouvert le score à la 33e minute en coupant le gardien tchèque Tomas Vaclik sur un revers de Rafael Leao.

Dalot a sprinté sur le terrain, a passé le ballon à sa droite et s’est précipité dans la surface pour récupérer la passe de Leao depuis la gauche après un centre raté de peu par Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes a porté le score à 2-0 dans le temps d’arrêt de la première mi-temps alors que Mario Rui l’a trouvé face à Vaclik avec un centre bas de la gauche.

Une minute plus tard, les hôtes ont gaspillé un penalty alors que Patrik Schick a tiré au-dessus de la barre transversale après que VAR ait repéré Ronaldo manipulant le ballon à l’intérieur de la surface.

“La première mi-temps a été brillante, c’était d’une excellente qualité”, a déclaré l’entraîneur du Portugal Fernando Santos.

“Nous étions parfaitement prêts pour eux et ne les avons pas vraiment laissés montrer grand-chose.”

“Lorsque nous avons marqué le deuxième but, les Tchèques n’ont pas réussi à convertir le penalty et sont devenus encore plus nerveux, alors que nous sommes restés concentrés et à l’aise.”

Dalot a ajouté une seconde en étourdissant Vaclik avec un tir bas du pied gauche de l’extérieur de la surface à la 52e minute.

Le remplaçant en deuxième mi-temps Diogo Jota est rentré à la maison un quatrième en fin de match à bout portant après un corner et la tête de Ronaldo qui l’a trouvé au deuxième poteau.

Ronaldo n’a pas réussi à améliorer son record de 117 buts internationaux et s’est retrouvé avec un visage ensanglanté après un affrontement avec Vaclik au début du match.

“Après le troisième but, c’était presque fini”, a déclaré Santos, ajoutant qu’il s’attendait à un match différent contre l’Espagne.

« Notre tactique ne changera pas, les deux équipes veulent gagner. Peu importe qu’ils aient perdu ou gagné aujourd’hui.

