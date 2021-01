Le Portugal a tenu une élection présidentielle dimanche, le candidat sortant modéré étant fortement favorisé pour obtenir un deuxième mandat de cinq ans alors qu’une vague dévastatrice de COVID-19 saisit la nation de l’Union européenne.

Le chef de l’Etat au Portugal n’a pas de pouvoirs législatifs, qui appartiennent au parlement et au gouvernement, mais est une voix influente dans la gestion du pays.

Marcelo Rebelo de Sousa 72, est considéré comme le favori parmi sept candidats. Il est un professeur de droit affable et accessible et une ancienne personnalité de la télévision qui, en tant que président, a toujours eu un taux d’approbation de 60% ou plus.

Pour gagner, un candidat doit capter plus de 50% des voix. Mais une forte augmentation des infections à coronavirus ces derniers jours pourrait maintenir le taux de participation bas et peut-être conduire à un second tour entre les deux principaux candidats, qui aurait lieu le 14 février. journée.

Le Portugal a les taux les plus élevés au monde de nouvelles infections et de décès quotidiens, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins, et le système de santé publique est soumis à d’énormes pressions.

Le pays étant verrouillé, la campagne électorale n’a comporté aucun des rassemblements habituels de brandir le drapeau ou d’autres grands événements publics, bien que les restrictions de mouvement aient été levées le jour du scrutin. Les électeurs ont été invités à apporter leur propre stylo et désinfectant aux bureaux de vote.

Parmi les six challengers du président sortant, le populiste de droite André Ventura a attiré la curiosité en tant que premier extrémiste à percer dans la politique dominante portugaise. Ventura, 37 ans, pourrait éventuellement se classer deuxième, probablement loin derrière Rebelo de Sousa, mais bénéficiant d’un niveau de soutien qui jusqu’à récemment était impensable. Cette évolution a perturbé la politique nationale.

Rebelo de Sousa, ancien chef du Parti social-démocrate de centre-droit, a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement socialiste minoritaire de centre-gauche, soutenant ses efforts en matière de pandémie. Il s’est également fait aimer des Portugais avec son style décontracté. Les photographies prises par des passants de lui dans des lieux publics, comme une année dernière de lui faisant la queue dans un supermarché avec des baskets et des shorts, deviennent régulièrement virales.

Le Portugal compte 10,8 millions d’électeurs inscrits, dont 1,5 million vivent à l’étranger. Les sondages de sortie devaient être publiés dimanche soir, la plupart des résultats étant attendus avant minuit.