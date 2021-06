Le Portugal, champion en titre, perd la Hongrie 3-0, la France bat l’Allemagne 1-0

Tableau des points UEFA Euro 2020: Les matches du groupe de la mort, les champions en titre, le Portugal coulent la Hongrie 3-0, la France bat l’Allemagne 1-0 dans les matches du groupe F

Tableau des points de l’UEFA Euro 2020 : Cristiano Ronaldo a lancé les festivités avec style alors que le Portugal battait la Hongrie 3-0 pour commencer la défense de son titre lors d’un match du Groupe F au stade Puskas de Budapest. Les hôtes ont bien défendu, mais à partir de la 84e minute, les visiteurs ont trouvé le moyen de récolter trois points précieux lors d’un match important dans le groupe de la mort. Pendant ce temps, l’effort dévié de Raphael Guerreiro a ouvert les vannes.

Pourtant, la soirée appartenait à Ronaldo. L’attaquant talismanique s’est fracassé du point de penalty pour dépasser Michel Platini en tant que meilleur buteur de tous les temps de l’histoire des Championnats d’Europe, puis a remporté la victoire avec style.

L’attaquant du Portugal et de la Juventus est désormais le meilleur buteur de l’Euro avec 11 réalisations. Ses derniers 10e et 11e buts de l’Euro étaient ses 105e et 106e pour le Portugal. Seul Ali Daei d’Iran a marqué plus de buts pour son pays – 109.

Pendant ce temps, la France, championne du monde, a commencé sa campagne pour l’Euro 2020 avec une victoire acharnée 1-0 contre l’Allemagne. Alors que les hôtes ont bien commencé devant une foule partisane à Munich, mais après le but contre son camp du milieu de terrain allemand Mats Hummels en première mi-temps, cela a suffi pour faire la différence lors de leur premier match du Groupe F. Hummels tentait d’empêcher le centre de Lucas Hernandez d’atteindre l’attaquant français Kylian Mbappe lorsqu’il a détourné le ballon dans son propre filet à la 20e minute.

Le match à indice d’octane élevé a eu une bonne part de coups sûrs et d’échecs, les deux équipes ayant eu des chances de marquer. L’Allemand Ilkay Gundogan a raté une belle occasion en première mi-temps, car il ne pouvait pas diriger son tir vers la cible. Alors que les buts des Français Kylian Mbappe et Karim Benzema ont été refusés pour cause de hors-jeu.

Dernière mise à jour du tableau des points de l’UEFA Euro 2020 :

Grouper Équipe député W ré L GF Géorgie DG Points F le Portugal 1 1 0 0 3 0 3 3 F France 1 1 0 0 1 0 1 3

Meilleur buteur de l’UEFA Euro 2020 :

Cristiano Ronaldo rejoint le club des jumeaux à l’Euro 2020. Il est rejoint par le Tchèque Patrik Schick et le Belge Romelu Lukaku qui sont en tête du classement avec deux buts chacun. Le trio a marqué deux fois lors de ses matchs d’ouverture jusqu’à présent.

Meilleures passes décisives de l’UEFA Euro 2020 :

Le Macédonien du Nord Aleksander Trajkovski, l’Italien Ciro Immobile et le Finlandais Jere Uronen sont en tête de liste.

Cartons jaunes UEFA Euro 2020 :

Aleksander Trajkovski de Macédoine du Nord, Ezgjan Alioski; le Turc Caglar Soyuncu, Halil Dervisoglu ; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic de Croatie ; l’Anglais Phil Foden ; Tim Sparv et Robin Lod de Finlande ; Kevin Mbabu de la Suisse ; l’Ukrainien Serhiy Sydorchuk ; L’Autrichien Stefan Lainer et le Hongrois Willi Orban ont tous reçu un carton jaune lors de leur match de ligue de groupes Euro 2020 respectif.

Le Polonais Grzegorz Krychowiak est le seul joueur à avoir reçu un carton rouge jusqu’à présent.

