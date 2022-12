Le Portugais Pepe est désormais le deuxième plus vieux buteur de la Coupe du monde – dépassant Cristiano Ronaldo

Pepe est devenu le deuxième joueur le plus âgé à avoir marqué lors d’une Coupe du monde, après avoir mis le Portugal (s’ouvre dans un nouvel onglet) 2-0 contre la Suisse (s’ouvre dans un nouvel onglet) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) – et ce faisant, il a poussé son coéquipier Cristiano Ronaldo hors de la deuxième place sur la liste.

Ronaldo n’était arrivé à cet endroit qu’en marquant le premier but du Portugal dans ce tournoi – un penalty pour les préparer à une victoire 3-2 contre le Ghana lors de leur match d’ouverture – qui l’a également vu devenir le premier joueur à marquer à cinq championnats du monde différents. Tasses.

Mais alors qu’il montait de la tête dans le coin de Bruno Fernandes peu après la demi-heure de jeu, Pepe bousculait le classement.

Notamment, le défenseur vétéran portait également le brassard de capitaine – après l’avoir pris à Ronaldo, qui a été retiré du onze de départ par le manager Fernando Santos.

Seule la légende camerounaise Roger Milla (42 ans, 39 jours) a inscrit un but en Coupe du monde à un âge plus avancé que Pepe – qui est désormais le plus vieux buteur d’un match à élimination directe en phase finale.

Ce dernier record était détenu depuis 1958 par Gunnar Gren, qui a donné l’avantage à la Suède en battant l’Allemagne de l’Ouest pour atteindre la finale à domicile.