Le Portugais Goncalo Ramos remplace Ronaldo et réussit un tour du chapeau en Coupe du monde

LUSAIL, Qatar – Le Portugal a réservé sa place en quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 16 ans avec une impressionnante victoire 6-1 contre la Suisse malgré l’entraîneur Fernando Santos décider de mettre au banc Cristiano Ronaldo.

Le remplaçant de Ronaldo, 21 ans Gonçalo Ramosa plus que justifié sa sélection avec un triplé alors qu’il était défenseur vétéran Pépé, Raphaël Guerreiro et le remplaçant Rafael Leao a également trouvé le chemin des filets. Manuel Akanji a obtenu le but de la Suisse, même si ce n’était rien de plus qu’une consolation.

La victoire du Portugal met en place un match nul en quart de finale avec le Maroc, qui a battu l’Espagne aux tirs au but plus tôt mardi, et après une victoire aussi convaincante en huitièmes de finale, ils auront envie d’atteindre les demi-finales pour la première fois depuis 2006.

Réaction rapide

1. Fernando Santos reçoit de gros appels alors que le Portugal fait une énorme déclaration

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a pris deux grandes décisions avec sa sélection d’équipe, et il n’aurait pas pu rêver d’un meilleur résultat final. Le plus surprenant, sans aucun doute, a été l’élimination de Cristiano Ronaldo pour Ramos – ce dernier n’avait bénéficié que de 33 minutes d’international avant le coup d’envoi – mais l’attaquant de Benfica a remboursé sa foi avec trois buts, dont le premier était un tir tiré dans le coin supérieur sous un angle si serré qu’il y eut un moment de silence stupéfait dans le stade avant que les supporters portugais ne réalisent qu’il était entré.

Cela est passé presque inaperçu au milieu du bruit autour de Ronaldo, mais Santos a également laissé tomber l’arrière latéral de Manchester City Joao Cancelo et a plutôt choisi Diogo Dalot à l’arrière droit et Guerreiro à gauche. Et comme si Ramos, qui n’avait que deux ans lorsque Ronaldo a fait ses débuts internationaux, n’avait pas fait assez pour justifier la direction de Santos, Dalot a fourni la passe décisive pour le troisième but du Portugal – marqué par Ramos – avant que Guerreiro n’obtienne le quatrième.

Goncalo Ramos a répondu à l’appel du Portugal, inscrivant un triplé après avoir remplacé Ronaldo dans le onze de départ alors qu’ils s’étaient imposés 6-1 contre la Suisse. Buda Mendes/Getty Images

C’était un affichage offensif qui semblait plus fluide et fluide en l’absence de Ronaldo, un qui pourrait également faire du Portugal de véritables prétendants pour soulever le trophée. Les vainqueurs de la Coupe du monde obtiennent généralement aussi quelques caprices de fortune en cours de route et dans une tournure étrange, le deuxième but du Portugal a été marqué par Pepe, 39 ans, qui n’aurait probablement même pas joué si Danilo Pereira pas subi de blessure aux côtes lors du premier match contre le Ghana.

2. Ronaldo sera un petit joueur pour le reste de la Coupe du monde

Assis sur le banc d’une Coupe du monde pour la première fois de sa carrière, Ronaldo aura compris assez vite qu’il s’agissait d’une situation perdant-perdant. Soit la Suisse gagnerait et il se retirerait de sa cinquième et dernière Coupe du monde, soit le Portugal passerait et Santos ne changerait probablement pas d’équipe gagnante pour son quart de finale contre le Maroc samedi.

Santos ne peut pas laisser tomber Ramos après avoir réussi un triplé et même s’il n’avait pas eu un tel impact individuel, le Portugal avait toujours l’air beaucoup plus fluide sans Ronaldo dans l’équipe. La finition de Ramos était clinique, mais il a également poursuivi et pressé de l’avant tout en cherchant constamment à courir derrière les défenseurs suisses. Lorsque Ronaldo est entré en jeu à la 73e minute, ses coéquipiers ont immédiatement commencé à chercher à écarter le ballon et à lancer des centres dans la surface pour que Ronaldo gagne dans les airs.

Même à 37 ans, Ronaldo est toujours un athlète merveilleux et un buteur incroyable, à tel point que vous ne parieriez pas contre lui en affrontant le Maroc et en attrapant un vainqueur. Mais son rôle est maintenant de remplacer l’impact. Cela pourrait encore être vital dans les matchs à élimination directe serrés et tendus, mais Santos ne peut qu’espérer qu’il l’acceptera sans se plaindre.

Cristiano Ronaldo a quitté le banc avec environ 20 minutes à jouer en seconde période. Il a mis le ballon dans le filet, mais le but a été annulé pour un hors-jeu clair. Lars Baron/Getty Images

3. Lourde défaite qui ne reflète pas vraiment la Coupe du monde de la Suisse

La Suisse espérait un plus grand pas en avant au Qatar après avoir remporté son premier match à élimination directe depuis 1938 lors des derniers Championnats d’Europe, mais à l’évidence de cette Coupe du monde, elle n’est pas loin d’atteindre régulièrement les huit derniers des tournois majeurs.

Leur campagne de qualification a été construite sur une défense qui n’a concédé que deux fois en huit matchs, mais ils ont été défaits ici par un coup de magie de Ramos avant de s’endormir sur un coup de pied arrêté pour prendre du retard 2-0, ça allait toujours être long loin de là, même si en vérité ils se sont effondrés en seconde période.

Cela n’a pas aidé que, surtout en première mi-temps, ils n’aient pas réussi à faire passer le ballon Emboloe de Breel l’attaquant monégasque n’ayant que 13 touches dans les 45 premières minutes.

La Suisse a un entraîneur populaire en la personne de Murat Yakin et même s’il devra bientôt renouveler l’équipe, le gardien de but Yann Sommer et en avant Xherdan Shaqiri ont respectivement 33 et 31 ans – il a des joueurs comme Embolo (25) et Manuel Akanji (27) qui seront des éléments clés du prochain cycle.

Les Suisses n’ont pas atteint un quart de finale de la Coupe du monde depuis 1954 et malgré leur échec cette fois, ils espèrent mettre fin à cette séquence bientôt. Passer par un groupe qui comprenait également le Brésil, la Serbie et le Cameroun devrait être considéré comme positif malgré ce qui s’est passé mardi à Lusail.

Notes des joueurs

Portugal (4-3-3) : Diogo Costa sept; Diogo Dalot 8, Pépé 7, Rubén Dias 7, Raphaël Guerreiro 8 ; Otavio sept, Guillaume Carvalho sept, Bernardo Silva 8; Bruno Fernandes 8, Gonçalo Ramos 9, João Félix 8.

Sous-titres : Ricardo Horta 6, Cristiano Ronaldo 6, Vitinha 6, Ruben Neves 6, Raphaël Leao 7.

Suisse (3-1-4-2) : Yann Sommer 6 ; Manuel Akanji 6, Fabian Schar 4, Ricardo Rodríguez 6 ; Granit Xhaka 5 ; Edimilson Fernandes 6, Djibril Soie 5, Rémo Freuler 5, Rubén Vargas 5 ; Xherdan Shaqiri 5, Breel Embolo 5.

Sous-titres : Eray Comert 5, Denis Zakaria 6, Haris Seferovic 6, Noé Okafor 6, Ardon Jashari 6.

Les buts de Ramos devraient lui permettre de débuter le quart de finale de samedi contre le Maroc. Mais Ronaldo commencera-t-il à ses côtés ? Justin Setterfield/Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Goncalo Ramos, Portugal.

Choisi devant Ronaldo alors qu’il n’a fait ses débuts internationaux qu’en novembre, il a réussi un élégant triplé.

PIRE : Fabian Schar, Suisse

Il a été réservé pour un défi horriblement tardif sur Joao Felix avant d’être remplacé à la mi-temps.

Faits saillants et moments marquants

Ramos était une menace constante en attaque pour le Portugal et a eu la chance au milieu de la seconde période de réaliser un superbe triplé.

COUP DU CHAPEAU POUR RAMOS Gonçalo Ramos réussit le premier triplé de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 🔥🇵🇹 pic.twitter.com/YYEzJxZepu – Football FOX (@FOXSoccer) 6 décembre 2022

De manière inquiétante pour le manager portugais Santos, la plus grande joie de la soirée a sans doute été lorsque la superstar boudeuse Ronaldo a finalement émergé du banc avec un résultat bien au-delà de tout doute.

Avec une avance de 5-1 sur la Suisse, Ronaldo entre en jeu pour le Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/f5G31kesql – Football FOX (@FOXSoccer) 6 décembre 2022

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– C’est la deuxième fois que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont en vie en quart de finale d’une Coupe du monde ; en 2006, l’Argentine a été éliminée en quart de finale et le Portugal a terminé quatrième

— Goncalo Ramos (POR) : 3 buts (17′, 51′, 67′) ; premier tour du chapeau de la Coupe du monde 2022. Il est également le deuxième plus jeune homme à réussir un triplé lors d’un match KO de la Coupe du Monde de la FIFA (21 ans, 169 jours) après Pelé (17 ans, 244 jours en demi-finale de 1958) et le quatrième Portugais à réussir un triplé. dans un match de coupe du monde

— Suisse: sans victoire (0-7-1 WLD) en 8 matchs consécutifs à élimination directe de la Coupe du monde depuis qu’une telle victoire est survenue en huitièmes de finale de 1934 contre les Pays-Bas

— Suisse: à égalité pour la plus grande défaite lors d’un match de Coupe du monde (perdu 5-0 lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1966 contre l’Allemagne de l’Ouest)

— Cristiano Ronaldo (POR): 22e match de Coupe du Monde de la FIFA en carrière, 5e à égalité (avec 3 autres joueurs dont Diego Maradona) sur la plupart des listes d’applications de la FIFA WC

Suivant

Le Portugal: Cette énorme victoire signifie que Fernando Santos & Co. va maintenant se préparer pour son match de quart de finale contre le Maroc ce samedi au stade Al Thumama (10 h HE).

Suisse: Ils rentrent chez eux.