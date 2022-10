Le portrait montre que Meghan appelle toujours tous les coups du mariage

JAMAIS sciemment sous-vendus, le duc et la duchesse de Sussex ont publié leur propre portrait posé dans la foulée de la photo officielle largement publiée du roi Charles et du prince William avec leurs épouses.

Contrairement à leur photo de couverture pour le numéro des «100 personnes les plus influentes au monde» du magazine Time l’année dernière (arrêtez de rire au dos), au moins Harry ne ressemble pas au coiffeur célèbre de Meghan cette fois.

Il ne fait aucun doute que Meghan est celle qui attire l’attention, tandis que son mari adopte une position plus acolyte 1 crédit

Cela pourrait être construit comme un message que Meghan est toujours celle qui appelle les coups 1 crédit

Mais ne doutez pas que Meghan est toujours celle qui attire l’attention tandis que son mari adopte une position plus acolyte.

Habillée de la tête aux pieds en rouge boîte aux lettres, elle regarde fixement le barillet de l’objectif de l’appareil photo avec un air autoritaire tandis qu’Harry a l’air légèrement penaud.

Ils se lient les doigts dans une démonstration d’unité, mais le message global de l’image est qu’elle porte littéralement et métaphoriquement le pantalon.

Rien de mal à cela dans une relation moderne, bien sûr.

Mais compte tenu du contexte des dernières semaines et de ce qui est à venir, cela pourrait également être interprété comme un message à la famille de Harry que non seulement les Sussex sont forts en tant qu’unité insulaire, mais que Meghan est toujours celle qui appelle les coups.

Et que, compte tenu de sa relation fracturée avec son propre père et ses demi-frères et sœurs, elle pourrait persuader Harry que lui aussi n’a besoin de personne dans sa vie à part elle et les enfants.

Qui sait? La photo a été prise lors du sommet One Young World à Manchester trois jours seulement avant la mort de la reine qui, comme nous le savons maintenant, a incité William à offrir à son frère la branche d’olivier d’une promenade commune avec Kate et Meghan.

Alors peut-être que la mort de leur grand-mère bien-aimée a provoqué un léger dégel dans leurs relations jusque-là glaciales.

Depuis leur retour aux États-Unis, les rumeurs abondent selon lesquelles les Sussex essaient à la hâte d’adoucir les grenades qu’ils prévoyaient de lancer à travers l’Atlantique pour financer leur style de vie somptueux.

Tout d’abord, le prince Harry serait en train de peaufiner ses mémoires imminentes pour supprimer certaines de ses observations les plus pointues sur sa famille, et maintenant il a été affirmé que lui et Meghan voulaient éditer leur documentaire Netflix pour la même raison.

Pendant ce temps, ils ont abandonné leur cabinet de relations publiques Sunshine Sachs parce que, selon des sources, Meghan “est d’avis qu’elle n’a plus besoin de payer beaucoup d’argent à une entreprise extérieure pour faire des relations publiques pour elle et Harry”.

C’est peut-être un signe que les Sussex soi-disant avides de confidentialité entrent maintenant dans une phase plus discrète qui ne capitalisera pas autant sur le statut royal de Harry.

Esperons-le. Mais le fait qu’ils aient autorisé la publication de cette dernière photo suggère peut-être le contraire. Surveillez cet endroit.

Nouveau Fab Four À propos du portrait officiel du nouveau roi, de sa reine consort et du prince et de la princesse de Galles, Charles et Camilla font preuve d’une convivialité facile qui les accompagnera sans aucun doute dans les années de service à venir. Mais tandis que Kate touche tendrement le dos de son mari, William se tient les bras croisés devant lui, regardant pour tout le monde comme un homme d’affaires posant avec des collègues à la conférence annuelle. Il est clairement opposé à l’adoption de la sensibilité manifeste des Sussex, mais il existe un terrain d’entente qui montrera l’unité et l’affection envers sa merveilleuse épouse.

L’honnêteté est vraiment la meilleure politique pour les électeurs

Le PM s’excusant n’est peut-être pas aussi désastreux qu’une position telle qu’elle est peinte

APRÈS une journée de “c’est dedans, c’est sorti” hokey-cokeying, le Premier ministre et son chancelier ont abandonné la sourde réduction d’impôt de 45% et ont fait les gros titres “The Lady’s for U-Turning”.

Cue des hurlements de dérision et des accusations d’incompétence de la part de la gauche, et en grande partie de la même part de certains membres du parti conservateur qui ont clairement un souhait de mort politique s’ils pensent qu’un autre changement est une bonne idée en ces temps extrêmement incertains.

Mais Liz Truss et Kwasi Kwarteng, qui ont admis que la coupe était une “erreur”, devraient peut-être se réjouir d’une enquête publiée en janvier par le Conseil de recherches économiques et sociales, qui a interrogé 6 500 personnes sur “Quel genre de démocratie les gens veulent-ils ?”

Lorsqu’on leur a demandé “d’imaginer qu’un futur premier ministre doit choisir entre agir honnêtement et mettre en œuvre la politique que la plupart des gens veulent”, 71% ont choisi l’honnêteté et seulement 16% la mise en œuvre.

Interrogés sur une série de caractéristiques que les politiciens devraient avoir, « être honnête » vient en tête, suivi de « reconnaître quand ils font des erreurs ».

Ainsi, la position “désolé, nous nous sommes trompés” adoptée par l’actuel Premier ministre et son homme d’argent n’est peut-être pas aussi désastreuse qu’elle est décrite.

Après tout, les Britanniques ne sont pas stupides. Ils savent que le pays vient de subir une pandémie sans précédent et d’un coût paralysant, qu’il faut payer et qu’il n’y a pas d’arbre monétaire magique.

Ils savent également que faire des promesses farfelues sur les dépenses publiques tout en truquant leur financement (copyright : Sir Keir Starmer) est une tarte politique dans le ciel, et que quelque chose doit être fait pour stimuler l’économie.

Ainsi, après avoir admis leur erreur imprudente, Mme Truss et M. Kwarteng doivent maintenant garder leur sang-froid et poursuivre avec des politiques qui peuvent sembler dures à court terme mais qui profiteront en fin de compte à tous ceux qui vivent au Royaume-Uni PLC.

En d’autres termes, ignorez le bruit de la bulle de Westminster et des Twitterati et concentrez-vous sur l’amélioration de la vie des millions de personnes qui se rendront dans un isoloir en 2024.

À moins que les combats internes des conservateurs ne se poursuivent et qu’ils permettent stupidement aux travaillistes de prendre le pouvoir avant d’en arriver là.

La vérité de qui ?

Cate Blanchett devrait être nommée secrétaire à l’éducation ce mois-ci pour avoir dénoncé ce non-sens “ma vérité” Crédit : Getty

L’ACTRICE Cate Blanchett dit qu’elle ne comprend pas le concept de « ma vérité ».

« Je veux dire, la vérité est la vérité, n’est-ce pas ? « Mon point de vue » est une chose, mais « ma vérité ? Je ne sais pas ce que c’est.

Est-ce que quelqu’un pourrait la nommer secrétaire à l’éducation avec effet immédiat ?

Oh, par gommeux Les célibataires de plus de 50 ans peuvent toujours être considérés comme une bonne prise s’ils cochent diverses cases, notamment avoir un bon sens de l’humour, payer leur chemin, connaître l’actualité et ne pas avoir peur de vieillir. C’est ce que dit une nouvelle enquête auprès de célibataires plus âgés lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils recherchent chez un partenaire. Hmm. J’ai des copines célibataires « d’un certain âge » qui cochent les 25 cases du sondage. Pourtant, à maintes reprises, un homme séduisant de plus de 50 ans qu’ils avaient en vue finira par se présenter à la prochaine réunion sociale avec une femme d’une trentaine d’années, aux gros seins avec le QI d’un ours en gélatine.

Plaisir de toutou

La vue de cabots heureux jaillissant des vitres d’une voiture est l’un des rares plaisirs de la vie Crédit : Getty

La compagnie d’assurance Direct Line a suggéré qu’il soit interdit aux chiens de sortir la tête par les vitres des voitures de peur de se blesser et de distraire leurs propriétaires.

Quoi ? Et priver le reste d’entre nous de la vue joyeuse de cabots extatiquement heureux qui jaillissent des vitres des voitures ?

C’est l’un des rares plaisirs de la vie, alors peut-être qu’une loi pour s’assurer qu’ils sont attachés pourrait suffire ?

Terriblement chaud En tombant chez un ami la semaine dernière, un mur de chaleur m’a frappé alors que je franchissais la porte d’entrée. Le chauffage avait continué. Je tiens toujours le coup, essayant d’atteindre novembre avant d’appuyer sur cet interrupteur. Je suis passé de T-shirts à des hauts à manches longues, à un pull, et maintenant à deux, avec un pardessus comme renfort potentiel si ça devient trop sombre. Voyons si j’y arrive.

Kate est super quand elle choisit ses propres vêtements

Kate Moss était plus belle en tant que spectatrice à la Fashion Week de Paris qu’en tant que mannequin à la Fashion Week de Milan

KATE MOSS avait l’air d’un million de dollars lorsqu’elle est venue simplement regarder le défilé de Saint Laurent à la Fashion Week de Paris.

Vêtue de cette mini-robe noire moulante et traînant une fausse fourrure derrière elle, tous les yeux étaient rivés sur La Moss, dont l’entrée dramatique a à peu près éclipsé tout le monde dans la pièce.

Peut-être était-ce son antidote à ce qui s’était passé à la Fashion Week de Milan quelques jours plus tôt ?

La femme de 48 ans a été réservée pour devenir mannequin pour le designer Bottega Veneta et ils l’ont mise dans une chemise à carreaux et un jean.

La haute couture n’est-elle pas censée repousser les limites, l’originalité et, à tout le moins, le glamour ?

Au lieu de cela, ils ont donné l’impression que le mannequin le plus célèbre du monde était en train de courir à l’école.