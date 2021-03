Daniel Holz, astrophysicien à l’Université de Chicago qui ne faisait pas partie de la recherche, a déclaré: «Ces jets relativistes font partie des phénomènes les plus extrêmes de la nature, combinant la gravité et les gaz chauds et les champs magnétiques pour produire un faisceau qui traverse un galaxie. C’est passionnant qu’EHT nous aide à en savoir plus sur ce qui se passe au cœur de ces jets relativistes qui prennent naissance très près de la «surface» d’un trou noir.

