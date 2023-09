Le portrait étrangement cool de Theresa May expliqué par l’artiste

Peut-être l’avez-vous déjà vu : ce portrait de l’ancienne Première ministre britannique Theresa May, stoïque, un peu dure même, avec un manteau bleu de style militaire drapé sur ses épaules. Une main, aux ongles peints en rouge, repose sur son corps. L’autre regarde sous le manteau et tient un muguet, dont une partie du nom latin signifie « le mois de mai ».

Si vous ne l’avez pas vu, le voici, mais aussi, vous vous demandez peut-être qui se soucie d’un tableau de May, le premier ministre britannique il y a trois premiers ministres. Les portraits officiels d’hommes politiques ne sont pas rares, et ces commissions ont tendance à être des affaires quelque peu honorifiques : un record pour la postérité d’une personne dans la fonction publique qui a eu le pouvoir et l’a utilisé.

Saïed Dai

Mais le dévoilement cette semaine du portrait de l’artiste Saied Dai – officiellement intitulé « La députée de la très honorable Theresa May » – a relancé le débat sur qui était May en tant qu’homme politique, avant, pendant et après son mandat de premier ministre. Cela a initié une réflexion parallèle sur la manière de réconcilier cette histoire avec son portrait ici, et si ce portrait reflétait, refait ou cautérisait d’une manière ou d’une autre son mandat et le tumulte politique qui l’accompagnait : les tentatives de May pour achever le Brexit et tout le chaos politique qui en a résulté. après.

Pour Dai, l’artiste britannique né à Téhéran qui a réalisé le portrait, l’art ne se conçoit pas à travers le prisme étroit de la politique. C’est tout le défi de capturer un sujet comme May, ou tout autre personnage public : nos décisions sont probablement prises. « On a l’impression que les gens pensent connaître des personnalités publiques », a déclaré Dai.

Cela peut être particulièrement vrai pour le mois de mai. Elle est la deuxième femme Premier ministre britannique à remporter la tâche impossible de faire sortir le Royaume-Uni de l’Union européenne. Elle a essayé et a toujours échoué. Pour d’autres, elle était la leader conservatrice qui n’a jamais vraiment voulu que la Grande-Bretagne quitte l’UE et a passé trois ans au mieux à gâcher, et au pire à trahir, quel qu’était le Brexit idéal.

Quel que soit le côté que l’on adopte, le portrait parvient à le contester car, faute de meilleurs mots et faute de moi étant un véritable critique d’art, le portrait est incroyablement saisissant. C’est même… cool ? Si vous devez subir la pire défaite d’un premier ministre de l’histoire, au moins vous serez accroché aux murs d’un bâtiment du Parlement ressemblant pour toujours à ce.

C’est un portrait insupportablement cool pour mai. Vit-elle à Weimar en Allemagne, a-t-elle une liaison avec Virginia Woolf, qui peut dire https://t.co/8HBXrwpxsX – Sian Caïn (@siancain) 5 septembre 2023

Certains ont vu cette représentation frappante, imposante, peut-être même branchée, de May comme ne correspondant pas tout à fait à son bilan, à sa politique ou même à son ambiance, je suppose. « L’espace d’une seconde, avant de pouvoir me rappeler, disons, les fourgonnettes « rentrez chez vous » de l’ancienne ministre de l’Intérieur ou ses volte-face autour du Brexit, l’interprétation de May par Dai, avec ses allusions à une véritable vie intérieure, me fait réfléchir : attendez, est-ce que j’ai eu tort avec cette personne ? a écrit la chroniqueuse du Guardian Emma Brockes. Michael Prodger, rédacteur en chef du New Statesman, a écrit un article avec un sous-titre qui parlait du « désir de May de rester un homme d’État, quelles que soient les périodes fébriles de son mandat de Premier ministre ». Un utilisateur de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a simplement écrit : «viscéralement bouleversé par la façon dont ce portrait officiel donne un air inexact et injustement cool à Theresa May.»

Dai a déclaré que les meilleurs portraits ont un sentiment de mystère. C’est peut-être le problème avec le portrait de May ; personne ne sait vraiment quoi en penser car Dai avait l’intention de capturer autre chose à propos de May, pas seulement une reproduction d’elle en tant que députée ou ancienne première ministre.

« Les gens imaginent qu’ils vous connaissent, comme toutes les personnalités publiques. Mais je veux vous décrire comme une énigme plutôt que comme un livre ouvert », a déclaré Dai. « Je pense qu’on ne peut pas viser à faire plus que cela. Ce n’est pas une évasion. En fait, cela se rapproche plus de la vérité sur quelque chose qu’autre chose.

Cette qualité énigmatique laisse May ouverte à l’interprétation. Cela se prête également à la réalisation d’un petit souhait.

Pourquoi une chose plutôt routinière pour les premiers ministres s’est transformée en un si gros problème

Le mandat de May a parfois été comparé à une « falaise de verre » : une femme poussée au leadership, obligée de résoudre un dysfonctionnement qui lui sera également reproché.

Lorsque May est entrée en fonction, elle avait pour mission de faire sortir le Royaume-Uni de l’UE. Elle a tenté de forger un compromis sur le Brexit, un compromis qui permettrait d’éviter une catastrophe économique et politique et de ne pas perturber la paix en Irlande du Nord. L’accord n’a plu à personne : les vrais partisans du Brexit en voulaient plus, les opposants au Brexit n’en voulaient pas du tout. Elle n’a pas réussi à sortir de l’impasse au Parlement et n’a jamais pu obtenir de l’UE des concessions susceptibles de satisfaire son parti. Elle a protégé le pays d’un désastre économique en négociant une prolongation du délai, mais, en 2019, elle a admis sa défaite et Boris Johnson, son rival politique, a pris sa place.

Johnson a fait sortir le Royaume-Uni de l’UE, mais son accord a occulté, plutôt que résolu, les problèmes rencontrés par May. Les chocs économiques liés à la sortie étaient réels, mais ils ont également coïncidé avec le Covid-19 et la guerre en Ukraine. Parce que ces effets étaient difficiles à démêler, les gens pouvaient en imputer les conséquences, comme une crise du coût de la vie, à ce qu’ils voulaient. Johnson a connu sa chute l’année dernière à cause des fêtes de confinement de Covid ; sa successeure, Liz Truss, a été contrainte de démissionner en quelques semaines en raison de ses projets économiques ; et son remplaçant, Rishi Sunak, doit encore régler les différends liés au Brexit. En bref, le Brexit se profile toujours : combien la Grande-Bretagne a gagné, combien elle a perdu et si le Royaume-Uni devrait peut-être réintégrer l’UE. Le Brexit ne sera jamais complètement réglé, et May a été l’une des premières victimes, mais peut-être pas la dernière.

Ce qui a contribué à rendre May un peu plus sympathique avec le recul. De plus, après son mandat de Premier ministre, des mèmes ont émergé de May vivant sa « meilleure vie » : danser aux concerts, votant pour le vote de censure de Johnson en robe de bal, ouvrant une chocolaterie. C’était un peu comme si, libérée des indignités de la fonction, May était elle-même libre, mais savourant aussi qu’elle vous manquait peut-être un peu.

Et dans le portrait de Dai, je pense, c’est ce que je veux voir : une leader, engagée, qui a aussi un petit air de « je vous l’avais bien dit ». C’est peut-être idiot, trop de choses à tirer d’un portrait. Mais quoi qu’il en soit, je fais toujours le lien avec la politique – et les perceptions de May.

Comme l’a dit Dai, il sait que cela existe, mais ce n’est pas ce qui guide l’art. « Toutes ces choses doivent être soigneusement étudiées, mais néanmoins ignorées », a-t-il déclaré.

Dai dit que l’objectif est de capturer le sujet – May – en tant que personne. Nous n’avons pas parlé directement de politique, mais il a décrit May comme quelqu’un de décent, très fondé sur des principes et direct. « Peu importe ce que vous pensez de la politique et des politiques, ce ne sont que des gens poussés dans des positions impossibles, essayant de faire de leur mieux avec ce qu’ils ont et ce qu’ils ont compris », a-t-il déclaré. Mais, a également déclaré Dai, il était « heureux que ce ne soit pas Boris Johnson ».

Il a également adopté une vision à plus long terme. Selon Dai, un portrait doit être individuel, mais aussi archétypal. « C’est la seule façon pour que cela semble pertinent et puisse parler sur des périodes à toutes les personnes intelligentes, sensibles et réceptives à différentes époques », a-t-il déclaré à Vox.

Cela n’est pas sans rappeler ce qu’il a dit à May : dans 50 ans, avec tout le respect que je vous dois, nous serons tous oubliés de toute façon. Mais le portrait sera probablement toujours là. « Ce que les gens se souviendront en regardant un héritage comme celui-ci – parce qu’il va nous survivre à tous les deux – c’est en fait le genre de personne qu’est l’objet. Et cela vous donne automatiquement une idée plus large de ce qu’ils ont fait et de ce qu’ils n’ont pas fait.

Le portrait ne dit pas clairement quel genre de personne est May. Mais l’acte le plus public pour une personnalité publique comme May – un portrait l’immortalisant – récupère également une partie de sa vie privée. Ce qui pourrait en fait être May, vivant sa meilleure vie après tout.