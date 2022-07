Le portrait d’Obama à la Maison Blanche sera dévoilé lors de l’événement du 7 septembre

WASHINGTON (AP) – Le portrait présidentiel de Barack Obama sera dévoilé à la Maison Blanche lors d’une cérémonie en septembre organisée par son ancien numéro 2, le président Joe Biden.

Des portraits de l’ancien président et de Michelle Obama seront présentés dans la East Room, comme il est de tradition, le 7 septembre, selon le bureau d’Obama.

Ce sera la première fois que l’ancienne première dame reviendra à la Maison Blanche depuis que son mari a quitté ses fonctions en janvier 2017. L’ancien président était précédemment revenu en avril pour marquer le 12e anniversaire de sa loi sur les soins de santé – et a passé plus de quatre heures rencontre avec Biden et salutation du personnel de la Maison Blanche.

Le président Biden et la première dame Jill Biden accueilleront les Obamas pour l’occasion.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, devait annoncer le dévoilement du portrait lors de son point de presse plus tard mercredi. Comme pour les cérémonies précédentes, les artistes et les détails sur les œuvres d’art ne seront publiés que le jour de la cérémonie.

La White House Historical Association organise des portraits de présidents et de premières dames récents depuis 1965, date à laquelle elle a négocié l’acquisition d’un portrait de l’ancienne première dame Eleanor Roosevelt. En 1978, le président Jimmy Carter a dévoilé les portraits officiels de la Maison Blanche de l’ancien président Gerald Ford et de l’ancienne première dame Betty Ford lors d’une cérémonie à l’East Room.

Carter a demandé plus tard de ne pas avoir de cérémonie, selon l’association, mais la plupart des autres anciens premiers couples en ont eu une dans leurs années depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions. Les Obamas ont accueilli en mai 2012 le dévoilement des portraits de l’ancien président George W. Bush et de l’ancienne première dame Barbara Bush.

“Je pense qu’il est juste de dire que chaque président est parfaitement conscient que nous ne sommes que des résidents temporaires – nous sommes des locataires ici”, a alors déclaré Obama à propos de la Maison Blanche. « Nous sommes chargés de l’entretien jusqu’à la fin de notre bail. Mais nous laissons aussi un morceau de nous-mêmes dans cet endroit.

Bush a dit qu’il était honoré et a plaisanté : « Je suis également heureux, Monsieur le Président, que lorsque vous vous promenez dans ces couloirs alors que vous êtes aux prises avec des décisions difficiles, vous pourrez désormais regarder ce portrait et demander, que ferait George ? ”

Les portraits de la Maison Blanche ne seront pas les premiers des Obama à Washington. Ils ont assisté au dévoilement de leurs portraits à la National Portrait Gallery en 2018. Obama a ensuite plaisanté en disant que l’artiste Kehinde Wiley a joyeusement ignoré ses suggestions pour que cette ressemblance présente «moins de cheveux gris» et «des oreilles plus petites».

Will Weissert, Associated Press