Le portrait dédicacé de Warren Buffett a recueilli des milliers de dollars pour une œuvre caritative

Lorsque Warren Buffett écrit son nom sur quelque chose, cela devient instantanément précieux – à hauteur de 75 100 $.

C’est combien enchérit un utilisateur eBay anonyme mardi pour gagner une oeuvre d’art unique: une impression dédicacée de 26 pouces de Buffett recouverte de citations motivantes du milliardaire, dont “Les femmes me rendent optimiste à propos de l’Amérique”.

Tous les profits de la vente iront directement à Filles inc. of Omaha, le chapitre de la ville natale de Buffett de l’organisation nationale à but non lucratif qui offre un mentorat et un soutien aux filles et aux jeunes femmes des communautés à faible revenu à travers le pays.

La vente aux enchères caritative d’art a été organisée par Motiva, une société de technologie artistique basée en Israël qui a créé la pièce au nom de Buffett. La citation en question provient d’une interview que Buffett a faite en 2018 avec Yahoo Finance, dans laquelle il a discuté du mouvement #MeToo et des avantages pour les employeurs d’embaucher et de promouvoir plus de femmes.

“Je pense doubler le talent qui est effectivement employé, ou du moins qui a la chance de l’être, [and] cela me rend très optimiste à propos de ce pays”, Buffet a dit à l’époque.

Buffett n’est pas étranger aux enchères caritatives. En juin, un enchérisseur anonyme a payé 19 millions de dollars pour pouvoir déjeuner avec le milliardaire à une date ultérieure. C’était la 21e et dernière fois que Buffett vendait aux enchères un déjeuner privé au profit de l’organisation à but non lucratif Glide, basée à San Francisco, et c’était le prix le plus élevé que quiconque ait jamais payé pour le privilège de dîner avec Buffett.