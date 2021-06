Le portrait de la reine tiré au collège d’Oxford, les critiques dénoncent la culture

Les conservateurs britanniques au gouvernement et dans les médias ont pris une tournure mardi après que des informations ont révélé que des étudiants diplômés du Magdalen College d’Oxford avaient retiré un portrait photographique de 1952 de la reine Elizabeth II d’une salle commune en tant que symbole importun de « l’histoire coloniale récente ».

Selon Guido Fawkes, le site Internet de droite publié par le blogueur politique Paul Staines, qui a annoncé la nouvelle, un comité d’étudiants, dont beaucoup d’étudiants internationaux, a voté à une large majorité pour retirer le portrait du mur de la salle commune du milieu, et pour explorez le remplacement par « l’art par ou d’autres personnes influentes et inspirantes ».

« Staline serait fier », a déclaré le message de Fumseck.

Le message a dénoncé ce que les conservateurs britanniques considèrent comme un autre exemple flagrant de posture « éveillée » qui comprend le démontage de statues, les demandes sans plate-forme et la suppression des portraits de personnages historiques considérés comme liés à l’esclavage ou aux abus coloniaux.

On ne sait pas si la reine se sentait mal à ce sujet, et Buckingham Palace ne le dirait jamais de toute façon. Mais elle ne manque pas de portraits, comme l’une des personnes les plus photographiées et portraiturées de l’histoire. Selon la coutume, sa photo est accrochée dans tous les bâtiments gouvernementaux de Grande-Bretagne et du Commonwealth de plus de 50 nations.

Pourtant, les royalistes, c’est-à-dire la plupart des Britanniques mais surtout les élus conservateurs, n’en avaient pas.

« La reine devient la dernière victime de la culture de l’annulation », a crié le titre du Telegraph, un grand journal préféré des conservateurs.

« Comment osent-ils ! Les étudiants d’Oxford annulent notre reine ! » a crié L’Express Quotidien.

« Absurde », a balbutié Gavin Williamson, le député qui occupe le poste de secrétaire à l’Éducation dans le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson.

Sur Twitter, l’indignation était pratiquement palpable. Samantha Smith, décrite dans sa biographie sur Twitter en tant que contributeur à The Spectator, le magazine politique conservateur, et au New York Times, a souligné, à juste titre, que la reine de 95 ans largement admirée a été la pionnière de l’antiracisme à l’époque de ségrégation généralisée et apartheid.

L’un de ses rôles les plus importants est celui de chef du Commonwealth des nations, pour la plupart d’anciennes colonies britanniques – et la plupart avec des populations composées de personnes de couleur.

« Imaginez essayer d’annuler le monarque régnant », a écrit Smith.

Dan Wootton, le trompettiste du tabloïd (anciennement The Sun, maintenant le Daily Mail) qui demande depuis des mois que le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex soient effectivement annulés, a tweeté son mépris avec une photo de la reine et du collège.

« Maintenant, ces étudiants éveillés de façon débile essaient d’annuler la Reine. Vous ne pouviez vraiment pas l’inventer ! » railla-t-il.

L’imageen question n’est pas un portrait peint. C’est une copie colorisée d’une vieille photo de la reine prise l’année où elle est devenue reine il y a 69 ans.

Mais selon Matthew Katzman, président du comité étudiant qui a voté contre le portrait restant accroché au mur, cela a été fait pour que la salle commune soit « neutre » et accueillante.

« Le collège aura beaucoup de représentations de diverses choses, mais la salle commune est censée être un espace où tous se sentent les bienvenus », a déclaré Katzman au Telegraph.

Pendant ce temps, Dinah Rose, l’avocat qui est président de Magdalen (prononcé « Maudlin »), s’est tourné vers Twitter pour éloigner le collège et par extension Oxford de la tempête de portraits. Une collection de collèges, Oxford est l’une des principales universités du monde.

Dans une série de tweets, Rose a déclaré que les décisions des étudiants d’acheter l’impression (vers 2013), de l’accrocher puis de voter pour la retirer appartenaient à elles, et non à l’université. Elle a déclaré que le collège soutenait fermement la liberté d’expression et le débat politique ainsi que le droit des étudiants à l’autonomie.

« Peut-être qu’ils voteront pour la remettre en place, peut-être qu’ils ne le feront pas. En attendant, la photo sera conservée en toute sécurité », a-t-elle écrit dans des articles. « Être étudiant, c’est plus qu’étudier. Il s’agit d’explorer et de débattre d’idées. Il s’agit parfois de provoquer l’ancienne génération. On dirait que ce n’est pas si difficile à faire de nos jours. »

Comme aux États-Unis, la Grande-Bretagne est aux prises avec son histoire – y compris des centaines d’années en tant que puissance coloniale et marchande d’esclaves et le lien des deux avec la monarchie au fil des siècles. La différence est que les Britanniques ont des centaines d’années d’histoire de plus que les Yanks.

Suite:De nouvelles allégations de racisme ont frappé Buckingham Palace – et non du prince Harry ou de la duchesse Meghan

Ainsi, les scènes de ces derniers mois de personnes défigurant ou renversant des statues de marchands d’esclaves connus ou la campagne pour retirer la statue commémorative de l’impérialiste Cecil Rhodes de la façade de l’Oriel College à Oxford parce qu’il représentait la « suprématie blanche » en Afrique australe. (Le collège a finalement décidé de ne pas le faire en raison du coût et de la complexité.)

Même le National Trust, l’organisme de bienfaisance du patrimoine national qui préserve les maisons et les châteaux historiques, a été mêlé à une controverse après avoir publié l’année dernière un rapport révélant que 93 de ses propriétés, dont la maison de Winston Churchill dans le Kent, avaient des liens avec le colonialisme. et l’esclavage historique. La réaction contre le programme perçu comme « éveillé » était si furieuse que le Parlement a tenu deux débats sur l’avenir du National Trust.

Mais relier la reine et la monarchie au racisme, même au racisme historique, est particulièrement sensible maintenant, après l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey en mars, lorsqu’ils ont déclaré avoir fui vers l’Amérique à cause d’un prétendu racisme dans la famille royale et dans les médias britanniques. .

Toujours sous le choc, Buckingham Palace a été confronté la semaine dernière à de nouvelles allégations explosives de décennies de discrimination systémique contre les personnes de couleur dans les postes de haut niveau du palais – et à des documents à l’appui, comme le rapporte The Guardian, le journal national de gauche. .

The Guardian, incidemment, a adopté un ton différent et plus discret dans ses reportages sur la poussière de portrait, par rapport à ses cousins ​​tabloïd plus excitables.

« Le président du collège d’Oxford défend le droit des étudiants de retirer la photo de la reine », lit-on en titre.