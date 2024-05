Le portrait de Kate Middleton met le public en colère : « Est-ce une blague ? »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un nouveau portrait de Kate Middleton, la princesse de Galles, réalisé par un artiste britannique zambien a suscité un mécontentement extrême.

Cela survient une semaine seulement après qu’un portrait du roi Charles III ait été dévoilé au palais de Buckingham et ait reçu des critiques mitigées. Celui de Catherine n’était pas un portrait officiel et a été révélé sur la couverture de Tatler le numéro de juillet du magazine. Il représente la princesse dans une robe blanche ornée d’une broche jaune et d’une ceinture bleue. Elle porte un diadème orné sur la tête. L’inspiration derrière la photographie semble provenir de plusieurs looks précédents de Catherine.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été furieux du produit final, déclenchant une litanie d’insultes dans la section commentaires de l’Instagram du magazine.

« Est-ce une farce? »

« Affreux. Presque anti-Royal en mettant ça [the] couverture d’un magazine »

« Attends, est-ce que petit Louis a peint ça ? »

« Mon Dieu ! HORRIBLE !!!! »

« Portrait horrible. »

« La princesse de Galles n’est même pas comparable à cette photo. »

« Désolé, mais ce portrait n’a pas réussi à capturer l’essence de la princesse Catherine de toutes les manières possibles. »

« Pourquoi rendre un œil plus petit que l’autre ? Il n’existe littéralement pas de mauvaise photo d’elle. Faire un portrait aussi peu flatteur alors que vous avez tout le temps dont vous avez besoin pour produire quelque chose d’étonnant est assez incroyable. »

« Catherine ne sera pas heureuse et je ne peux pas lui en vouloir. »

L’artiste Hannah Uzor a déclaré à Tatler qu’elle « passait beaucoup de temps à regarder [Catherine]en regardant ses photos, en regardant des vidéos d’elle, en la voyant avec sa famille, en la voyant lors de visites diplomatiques, en la voyant lorsqu’elle rame ou en rendant visite à des enfants dans un hospice. »

« Cela a été vraiment intéressant pour moi d’avoir une idée de qui elle est », a poursuivi Uzor. « Le processus pour peindre ce portrait, outre l’étude des photographies et des vidéos, consiste en fait à créer un croquis. Donc, une fois que je suis satisfait d’un croquis et que j’ai fait une série de croquis dans mon carnet de croquis, en regardant particulièrement son expression était vraiment essentielle. J’ai donc fait plusieurs croquis pour essayer de capturer son expression et une fois que je suis satisfait de cela, je peux alors déterminer ce qu’elle va porter.

« Cette tenue particulière que j’ai choisie était particulièrement frappante. Elle lui donnait un air très royal et très confiant. Et à côté de cela – certainement la couleur. La couleur est l’une des choses les plus importantes dans une œuvre d’art car elle peut vraiment parler au Et la couleur que j’ai choisie met vraiment en valeur les yeux verts de Kate Middleton. »

En mars, la princesse de Galles a annoncé dans un message préenregistré qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer et qu’elle suivait une chimiothérapie. Elle n’a pas été vue publiquement depuis plusieurs mois.

Les représentants du palais de Kensington et du magazine Tatler n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.