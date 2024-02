Le portrait de Francis Bacon de son amant George Dyer sera mis en vente | Francis Bacon

C’est l’un des portraits les plus intimes et les plus chargés psychologiquement que l’artiste Francis Bacon ait peint de son grand amour, George Dyer. Il était si spécial à ses yeux qu’il l’a personnellement choisi pour figurer lors de sa première grande rétrospective au Grand Palais de Paris en 1971.

Mais ce qui aurait dû être une occasion monumentale célébrant la brillante carrière de Bacon a été gâché par une tragédie lorsqu’à peine 36 heures avant l’ouverture, Dyer a été retrouvé mort d’une overdose de somnifères, exacerbée par l’abus d’alcool, dans la chambre d’hôtel commune du couple.

Aujourd’hui, plus de cinq décennies plus tard, l’étude de George Dyer est mise aux enchères par Sotheby’s dans le cadre de sa vente d’art moderne et contemporain.

Le tableau, qui porte toutes les caractéristiques des meilleures œuvres de Bacon, devrait coûter entre 5 et 7 millions de livres sterling lorsqu’il sera mis aux enchères le mois prochain. Il a été acquis par son propriétaire actuel auprès de la Marlborough Gallery de Londres en 1970, l’année même où il a été peint, et n’a été vu publiquement que deux fois depuis lors – d’abord au Grand Palais, puis lors d’une exposition au Marlborough en 1993.

Francis Bacon, à droite, et George Dyer en 1965. Photographie : La succession de Francis Bacon/Collection John Deakin

Dyer avait 29 ans lorsqu’il rencontra Bacon, 54 ans, à l’automne 1963. La légende raconte que Dyer était entré par effraction dans la maison de l’artiste (un récit perpétué par le film Love is the Devil de 1998 avec Derek Jacobi et Daniel Craig). Mais selon Bacon lui-même, ils se sont rencontrés dans une taverne de Soho lorsque Dyer s’est présenté à la fête de Bacon avec le pari : « Vous semblez tous passer un bon moment. Puis-je vous offrir un verre?”

Les hommes se sont rapidement laissés emporter par la vie de chacun, même si leur relation allait bientôt être marquée par une polarité d’extrêmes : romantique et passionnée, tumultueuse et violente.

Une telle congruence de sentiments est évidente dans Study of George Dyer, qui est dramatique, intense et encadrée dans un fond sombre et séduisant. Le catalyseur compositionnel de l’œuvre était une série de photographies de Dyer prises par John Deakin à Soho vers 1964.

L’événement au Grand Palais devait être l’exposition la plus importante de la vie de Bacon. C’était seulement la première fois après Picasso, le héros de Bacon, qu’un artiste vivant avait droit à une exposition personnelle dans ces locaux. Bacon a continué l’ouverture, malgré le choc engourdissant provoqué par le suicide de Dyer à l’Hôtel des Saint-Pères.

“George Dyer était sans aucun doute le plus grand amour de Francis Bacon”, a déclaré Tom Eddison, directeur principal de l’art contemporain chez Sotheby’s. « Une rencontre fortuite s’est rapidement transformée en quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une histoire d’amour tumultueuse et passionnée, Dyer occupant rapidement une position d’une importance primordiale dans le grand théâtre de la vie et de l’œuvre de Bacon.

Trois études pour un portrait de George Dyer par Francis Bacon. Photographie : Philip Toscano/PA

« Le fait que Dyer apparaisse dans plus de 40 tableaux montre véritablement la force émotionnelle qu’il avait sur Bacon, si clairement évidente dans cette représentation intime et très chargée. De toutes les peintures de Dyer réalisées par Bacon, celle-ci est le dernier des deux portraits nommés qu’il a créés dans ce format singulier de 14 pouces sur 12 pouces, ce qui ne fait qu’ajouter à sa puissance émotive. Son arrière-plan sombre et séduisant vous attire et laisse peut-être même présager la tragédie qui allait survenir peu de temps après.

Dyer est originaire de l’East End de Londres et a purgé plusieurs courtes peines de prison pour vol et délinquance. L’étude de George Dyer est le dernier portrait à petite échelle peint par Bacon de sa muse vivante, ce qui le rend « extraordinairement rare », selon Sotheby’s.

La maison de vente aux enchères a déclaré que le tableau servait de contrepoint aux « triptyques noirs » du début et du milieu des années 1970 qui commémorent Dyer, qui sont largement considérés comme l’un des plus grands triomphes artistiques de Bacon.