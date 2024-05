Le portrait de Catherine, princesse de Galles, du magazine Tatler, suscite un débat

CNN

Un nouveau portrait de Catherine, Princesse de Galles a alimenté la controverse en ligne, certains fans royaux critiquant l’œuvre pour sa représentation de la future reine britannique.

Le tableau, réalisé par l’artiste anglo-zambienne Hannah Uzor, fait la couverture du numéro de juillet du magazine Tatler. Il vise à honorer « la force et la dignité » de la princesse, selon un communiqué de la publication envoyé jeudi à CNN.

Il représente Catherine lors de son apparition au premier banquet d’État du règne du roi Charles III, et Uzor a déclaré avoir étudié des photographies de la princesse lors du processus de création de l’œuvre.

« Lorsqu’on ne peut pas rencontrer le modèle en personne, il faut regarder tout ce qu’on peut trouver et reconstituer les subtils moments humains révélés dans différentes photographies : ont-ils une manière particulière de se tenir debout, de se tenir la tête ou les mains ? Ont-ils un geste récurrent ? », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Yui Mok/Reuters La princesse de Galles photographiée lors du banquet d’État le 21 novembre 2023.

Uzor a également révélé que la récente vidéo de Kate annonçant un diagnostic de cancer avait éclairé le travail.

« Tous mes portraits sont constitués de plusieurs niveaux de personnalité, construits à partir de tout ce que je peux trouver à leur sujet », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

Cependant, tout le monde n’a pas apprécié le portrait de la princesse.

« C’est épouvantable – d’une manière ou d’une autre, je ne suis pas sûr que l’artiste soit fan de la princesse – cela ressemble à un mauvais projet GCSE », lit-on dans un commentaire sous un message de Tatler sur X.

« Cela ne ressemble en rien à la princesse de Galles. C’est tellement horrible, c’est irrespectueux », lit un autre.

Tatler Artiste Hannah Uzor.

« Je suis d’accord avec les sentiments de force et de dignité mais le portrait n’a aucune ressemblance avec la princesse de Galles », a déclaré un autre.

Cependant, certains ont fait l’éloge du travail, l’un d’eux qualifiant le tableau de « magnifique ».

« Suis-je la seule personne à aimer ça ? C’est de l’art, pas une photo », a écrit un autre commentateur.

Et ce ne sont pas seulement les utilisateurs des réseaux sociaux qui ont réagi au tableau.

Alastair Sooke, critique d’art en chef du journal britannique The Daily Telegraph, dit dans un article que le tableau était « intolérablement mauvais » et « ne présente aucune ressemblance avec son sujet ».

« Y a-t-il eu un portrait royal plus plat et plus sans vie de mémoire d’homme ? » Sooke a écrit. « Sous un casque de type Lego composé de « cheveux » bruns monotones et non modulés, cette princesse de Galles a autant de charisme qu’une figurine ringarde au sommet d’un gâteau de mariage.

Kate Mansey, rédactrice en chef du Times of London, était également non-plus.

«Je ne sais pas trop quoi dire à propos de celui-ci, sauf que hmm…», a-t-elle écrit sur X.

Cette réaction fait suite à une discussion similaire autour du premier portrait officiel du roi Charles III depuis son couronnement, qui a été révélé plus tôt ce mois-ci.

Le tableau de 8,5 pieds sur 6,5 pieds de l’artiste britannique Jonathan Yeo représente le monarque portant l’uniforme des Welsh Guards, l’épée à la main, sur un fond rouge ardent qui semble presque l’avaler en entier, tandis qu’un papillon semble sur le point de se poser. son épaule.

Alors que le roi serait apparemment satisfait du portrait, d’autres ont critiqué les coups de pinceau rouges, une personne le comparant à une « affiche de film d’horreur ».