Le porteur de ballon des Saints de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara accepte un accord de plaidoyer dans une affaire d’agression à Las Vegas | Nouvelles de la NFL

Le porteur de ballon des Saints de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara a conclu un accord de plaidoyer

Le porteur de ballon des Saints de la Nouvelle-Orléans, Alvin Kamara, n’a pas contesté mardi un délit et a accepté de payer les frais médicaux d’un homme qui a été battu jusqu’à l’inconscience dans une boîte de nuit de Las Vegas le week-end avant le NFL Pro Bowl 2022, ont annoncé les autorités.

Trois autres hommes, dont le demi de coin des Bengals de Cincinnati Chris Lammons et les co-accusés Darrin Young et Percy Harris, ont également plaidé mardi en faveur d’une réduction des charges dans un accord qui a évité un procès et une éventuelle peine de prison.

Aucun des accusés n’était présent au tribunal pour l’accord de plaidoyer écrit. Chacun était représenté par son avocat devant la juge du tribunal de district du comté de Clark, Tara Clark Newberry, et l’action en justice a été confirmée par l’avocat de Kamara, David Chesnoff.

Kamara, 27 ans, n’a pas contesté la violation de la paix et a été condamné à 30 heures de travaux d’intérêt général, qu’il peut accomplir à la Nouvelle-Orléans, a déclaré Chesnoff.

« Alvin est heureux que cette affaire soit derrière lui et attend avec impatience une saison réussie dans la NFL », ont déclaré Chesnoff et les avocats Richard Schonfeld et Drew Findling dans un communiqué au nom de Kamara.

Le plaidoyer de Lammons, un demi de coin de 27 ans, portait sur une accusation similaire de violation de la paix.

L’accord appelle Kamara et Lammons ensemble à payer à la victime du passage à tabac, Darnell Greene Jr., de Houston, un total d’environ 210 000 $ en frais médicaux.

Les avocats de Lammons, Young et Harris n’ont pas répondu aux messages de l’Associated Press.

Le procureur Parker Brooks a déclaré à l’AP que Greene avait été « tenu informé tout le temps et approuvé » de l’accord de plaidoyer.

L’avocat de Greene a également déclaré qu’une poursuite civile de 10 millions de dollars qu’il avait intentée contre Kamara l’année dernière devant le tribunal de district civil d’Orléans avait été réglée.

« Les termes du règlement sont confidentiels », a déclaré l’avocat Tony Buzbee. « C’était séparé de l’affaire criminelle. Nous avons réglé avec toutes les parties, y compris Chris Lammons. »

Buzbee a noté que Kamara et Lammons ont chacun fourni des excuses écrites à Greene.

Le procès de Greene a déclaré qu’il avait été laissé inconscient pendant plus de deux minutes et avait été blessé au visage, à l’épaule, au dos, à la tête, aux genoux et au cou.

Kamara a été arrêté le 6 février 2022, après avoir joué dans le NFL Pro Bowl au Allegiant Stadium de Las Vegas. La police a déclaré qu’il avait dit aux policiers qu’il avait frappé un homme après avoir pensé qu’il avait fait quelque chose à quelqu’un de son groupe et qu’il tentait de s’enfuir.

Lammons, Young et Harris se sont rendus après que la police a émis des mandats d’arrêt contre eux à la mi-février 2022.

Les quatre hommes ont été inculpés en février pour coup et délit de complot en vue de commettre des coups et blessures, plus d’un an après l’attaque. L’accusation de crime était passible d’une peine d’un à cinq ans de prison d’État.

La police a déclaré qu’une vidéo de surveillance montrait que Greene s’était approché d’un groupe près d’un ascenseur de la discothèque Drai du Cromwell Las Vegas Hotel & Casino avant d’être frappé à coups de poing et de pied et piétiné. Kamara risque toujours d’être suspendu par la NFL.

« Nous avons suivi de près tous les développements dans cette affaire qui reste à l’étude », a déclaré la NFL dans un communiqué.

Les saints n’ont fait aucun commentaire.