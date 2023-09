Le porteur de ballon des Cleveland Browns Nick Chubb absent pour la saison après une blessure au genou

Le porteur de ballon vedette des Cleveland Browns, Nick Chubb, sera probablement absent pour la saison après avoir été expulsé du terrain lors d’un match contre les Steelers de Pittsburgh lundi soir en raison d’une grave blessure au genou.

« Nick a une blessure au genou très importante », a déclaré l’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski, dans un communiqué. briefing d’après-match Lundi soir. « C’est un grand joueur de football comme nous le savons, mais c’est une personne encore meilleure, donc nous le soutiendrons à chaque étape de son chemin. »

Chubb a été touché par la sécurité des Steelers Minkah Fitzpatrick au deuxième quart du match de lundi et son genou gauche est allé vers l’intérieur, NFL.com signalé. Chubb a été vu en train de se saisir la jambe de douleur et les médecins ont couru sur le terrain. Il a été rapidement évacué du terrain et exclu du match.

Stefanski ne savait pas exactement combien de ligaments l’athlète géorgien de 27 ans avait déchiré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait que Chubb serait absent pour la saison, Stefanski a répondu : « Oui. »

Chubb s’est blessé au genou de la même manière au cours de sa carrière universitaire en Géorgie en 2015 ; dans ce cas, il avait déchiré ses MCL, LCL et PCL, selon ESPN.

« C’est un coup dur pour toute l’équipe et nous ne voulons pas que sa blessure soit vaine », a déclaré Myles Garrett de l’équipe après le match. conférence de presse. « Nous devons continuer, c’est ce qu’il voudrait que nous fassions. Et s’il avait le choix, c’est ce qu’il ferait. Je dois juste continuer à me battre et l’utiliser comme motivation.

Le quart-arrière des Browns, Deshaun Watson, a déclaré que la blessure de Chubb avait provoqué « de nombreux flashbacks sur la précédente qu’il avait eue à l’université ».

« Honnêtement, c’était difficile », a-t-il déclaré aux journalistes après le match. « Je sais qu’il n’a pas de ‘C’ sur son maillot, mais c’est un capitaine, c’est un leader, il est la définition de cette équipe, de cette ville, de cette organisation. Nous avons des trous à combler pour lui. »

Les meilleurs vœux ont afflué sur les réseaux sociaux pour Chubb.

L’icône du basket-ball LeBron James tweeté « P * TAIN MEC!!!! Nick Chubb. Prier pour le meilleur absolu. »

Le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson tweeté: « Prières pour Nick Chubb. »

« Je t’aime Nick… Priez », a écrit Baker Mayfield, quarterback des Buccaneers de Tampa Bay, sur les réseaux sociaux, tandis que son ancien coéquipier Odell Beckham Jr. a écrit : « Priez pour mon frère Chubb. »