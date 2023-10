Le porteur de ballon des Cardinals James Conner placé sur la réserve des blessés en raison d’une blessure au genou

Les Cardinals de l’Arizona ont placé mardi le leader James Conner sur la liste des blessés à la suite d’une blessure au genou lors de la défaite de dimanche contre les Bengals.

C’est un autre coup dur pour les Cardinals (1-4), à qui il manque déjà le quart-arrière de la franchise Kyler Murray et le double sécurité All-Pro Budda Baker en raison de blessures. Conner se classe actuellement huitième dans la NFL avec 364 verges au sol et une moyenne de 5,4 verges par course.

Selon la règle, Conner doit rater au moins les quatre prochains matchs.

Conner, 28 ans, a semblé s’être blessé vers la fin de la première mi-temps dimanche. Il a essayé de revenir, courant de long en large sur la ligne de touche en uniforme complet, mais n’a pas joué un autre snap.

La blessure de Conner signifie probablement plus de temps pour la recrue Emari Demercado, qui a réussi un touché de 11 verges en seconde période. C’était le premier touché de Demercado dans la NFL. L’équipe a également réclamé le porteur de ballon Tony Jones Jr., qui a été libéré par les Saints.

Jones a couru 70 verges et deux touchés lors des quatre premiers matchs des Saints.

Reportage de l’Associated Press.