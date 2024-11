Le porteur de ballon des Bengals Moss rétrogradé contre les Raiders

L’arrière offensif des Bengals de Cincinnati, Zack Moss, ne portera pas son costume dimanche, l’équipe le rétrogradant à « éliminé » contre les Raiders. Moss, souffrant d’une blessure au cou, a été répertorié comme douteux dans le rapport de blessure de vendredi. Lors de sa première saison à Cincinnati, Moss a totalisé 242 yards sur 74 touches et deux touchdowns. Il a également été fiable en tant que receveur de passes, ayant réussi 23 passes pour 187 verges et un touché. Il a disputé les huit matchs des Bengals jusqu’à présent, dont six titulaires. En entrant en jeu dimanche, les Bengals se classent au 28e rang de la NFL pour la course par équipe, totalisant seulement 718 verges en 177 tentatives (le troisième plus petit). Les Bengals n’ont pas réussi à totaliser 100 verges au sol lors de cinq de leurs huit premiers matchs cette saison, y compris en échouant. avec un total de 60 verges au sol au cours de chacune des deux dernières semaines. Avec Moss absent, ce sera Chase Brown – qui a devancé Moss chaque semaine depuis la semaine 5 – qui assumera pleinement le rôle de meneur de course dimanche. Trayveon Williams servira de deuxième option de porteur de ballon de Cincinnati. Moss ne sera probablement pas le seul membre clé de l’offensive des Bengals à rater le match de dimanche. Dans le rapport de blessure de vendredi, le receveur large Tee Higgins (quad) et le joueur de ligne offensive Orlando Brown Jr. (genou) étaient répertoriés comme douteux.

