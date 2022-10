Le portefeuille Samsung commence son déploiement sur 13 nouveaux marchés cette année – Samsung Global Newsroom

La plate-forme de portefeuille numérique populaire de Samsung est prête à rencontrer encore plus d’utilisateurs

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que Samsung Wallet1 s’étendra à 13 nouveaux marchés cette année. Depuis son lancement en juin 2022, la plateforme de portefeuille numérique est devenue extrêmement populaire sur des marchés tels que la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Corée,2 Espagne, Royaume-Uni et États-Unis Et maintenant, la plateforme sera encore plus largement disponible pour les utilisateurs à Bahreïn, au Danemark, en Finlande, au Kazakhstan, au Koweït, en Norvège, à Oman, au Qatar, en Afrique du Sud, en Suède, en Suisse, au Vietnam et aux Émirats arabes unis.3

“Samsung Wallet fait passer la commodité au quotidien à un niveau supérieur et nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires et développeurs de confiance pour enrichir notre expérience Wallet”, a déclaré Jeanie Han, vice-présidente exécutive et responsable de l’équipe Digital Life chez Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. “Nous nous concentrons sur la mise en place de la plate-forme sur autant de marchés que possible, dès que possible, afin que davantage d’utilisateurs de Samsung Galaxy aient la possibilité de profiter des avantages du portefeuille numérique.”

Samsung Wallet est un moyen rapide, facile et sécurisé pour les utilisateurs d’organiser et d’accéder à des documents et des pièces d’identité importants – des cartes bancaires et des clés numériques aux titres de transport, aux permis de conduire et aux cartes d’étudiant – en un seul passage. Alors que Samsung continue de collaborer avec divers partenaires et développeurs de confiance, les capacités de Samsung Wallet continueront de croître.

La plate-forme Samsung Wallet est protégée par la plate-forme de sécurité de Samsung, Samsung Knox, qui inclut la reconnaissance et le cryptage des empreintes digitales pour garantir la protection des données importantes des utilisateurs. De plus, Samsung Wallet stocke des documents particulièrement sensibles dans un environnement isolé, ce qui offre une couche supplémentaire de protection contre d’éventuelles tentatives de piratage numérique et physique.

1 La disponibilité et le lancement de fonctionnalités spécifiques et les modèles d’appareils pris en charge peuvent varier selon le marché et sont sujets à changement.

2 Les fonctionnalités de Samsung Wallet ont été lancées en Corée du Sud sous Samsung Pay.

3 Le moment exact et la disponibilité des mises à jour peuvent varier selon l’utilisateur et le marché.