Le portefeuille Okto Self Custody de CoinDCX se développe à l’international : détails

CoinDCX a annoncé qu’il étendait son service de portefeuille d’auto-garde nommé Okto en dehors de l’Inde à d’autres pays internationaux. Pour ce faire, l’échange crypto indien a associé ses opérations à Transak, une boîte à outils d’intégration de développeur permettant aux utilisateurs d’acheter/vendre des cryptos dans n’importe quelle application, site Web ou plugin Web. Selon l’échange, le portefeuille numérique Okto fonctionnera désormais dans 60 pays et 155 juridictions. Les services de portefeuille numérique qui permettent aux utilisateurs de stocker leurs clés privées avec eux-mêmes sont classés comme portefeuilles d’auto-conservation.

Okto a été lancé en 2022 et a ensuite été intégré à la plateforme Transak au début du mois. La société a intégré le portefeuille avec Transak dans le but d’étendre les fonctionnalités du portefeuille pour qu’il fonctionne correctement dans d’autres pays.

«La vision est d’offrir un accès plus facile à une large gamme de jetons sur plusieurs chaînes, permettant aux utilisateurs d’échanger de manière transparente, de payer les frais d’essence avec n’importe quel jeton et de profiter de transactions pratiques et efficaces via un seul portefeuille. L’intégration de Transak dans Okto apportera des conversions fluides fiat-crypto directement dans l’application », a expliqué Neeraj Khandelwal, co-fondateur d’Okto et CoinDCX tout en commentant le développement.

En mai de cette année, CoinDCX affirmait qu’Okto avait été intégré à une technologie avancée d’IA cognitive, ce qui en faisait le tout premier portefeuille d’auto-garde doté d’IA. En outre, le portefeuille dispose également de la capacité d’apprentissage automatique (ML) pour analyser et surveiller les modèles de transactions cryptographiques habituelles et inhabituelles.

À l’époque, Vivek Gupta, directeur de la technologie (CTO) de CoinDCX, avait déclaré que cette mise à jour d’Okto fournirait une « protection inégalée » contre les escroqueries par phishing, les piratages de comptes et les attaques de logiciels malveillants.

Ce nouveau développement a permis d’ouvrir le service de portefeuille Okto dans les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, des États-Unis, d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique. En octobre 2023, la base d’utilisateurs d’Okto comptait plus de 150 000, a affirmé la société.

La frénésie autour des portefeuilles cryptographiques auto-dépositaires s’est intensifiée en 2022, lorsque les fournisseurs de portefeuilles et les bourses comme FTX se sont effondrés, mettant en danger les finances des gens. Les leaders de l’industrie de la cryptographie, comme Changpeng Zhao, PDG de Binance, et Michael Saylor, ont également déjà salué les portefeuilles auto-conservateurs pour le stockage d’actifs numériques précieux.

