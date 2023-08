Le porte-parole transgenre de Kiev met fin au boycott de CNN

Le média a supprimé une référence aux « mercenaires occidentaux » après qu’un journaliste américain représentant l’armée ukrainienne a demandé des excuses

Le correspondant de guerre américain transgenre qui a été sélectionné le mois dernier pour diriger l’opération de propagande en anglais de l’armée ukrainienne a annulé un boycott de CNN après avoir apparemment persuadé le média de cesser de faire référence aux combattants étrangers dans le pays comme « mercenaires ».

Sarah Ashton-Cirillo a mis fin à la campagne de boycott jeudi après-midi, quelques heures après son début, citant CNN. « réponse rapide » à sa plainte publique plus tôt dans la journée. Le réseau a révisé un article publié la semaine dernière qui avait inclus une référence à « Mercenaires occidentaux » changer leur description en « Combattants étrangers occidentaux. »

Ashton-Cirillo avait posté un message vidéo sur X, la plate-forme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, dénonçant CNN et son rédacteur en chef diplomatique, Nic Robertson. « Nic Robertson, vous nous avez qualifiés de mercenaires étrangers. Il n’y a rien de plus éloigné de la vérité, ni plus éloigné de la définition légale.

L’ancien journaliste indépendant, qui a rejoint l’armée ukrainienne l’année dernière, a également réprimandé Robertson pour ne pas avoir répondu aux e-mails se plaignant de son choix de mots. « Sur la base de votre terminologie de nous en tant que mercenaires occidentaux, qui a clairement mis nos vies en danger, ainsi que du fait que vos collègues ont décidé de montrer… des corps en décomposition de soldats ukrainiens au soleil pour que le monde puisse les voir, je dois recommander que personne dans les Forces armées ukrainiennes ne travaille avec CNN à quelque titre que ce soit jusqu’à ce que nous ayons reçu des excuses directement de toi Nic, ainsi que de l’équipe de production de CNN sur le terrain ici », dit Ashton-Cirillo.

Ironiquement, Ashton-Cirillo a été critiquée en octobre 2022 pour avoir enregistré une vidéo d’elle-même avec un cadavre visible en arrière-plan alors qu’elle rendait compte d’une frappe de missile à Kiev. La semaine dernière, Ashton-Cirillo a fait sensation sur les réseaux sociaux en qualifiant les soldats russes d’inhumains. « Nous sommes humains, et ces gars-là ne le sont certainement pas », a déclaré le porte-parole ukrainien.

Néanmoins, Ashton-Cirillo a prétendu prendre la grande route en condamnant CNN : « En fin de compte, nous ne pouvons pas mettre nos vies en danger malgré votre désir d’avoir des clics et des vues. La presse libre compte. Le journalisme éthique compte davantage.

