L’acteur Steven Seagal pousse la propagande pro-russe à travers les médias d’État du pays, répétant les points de discussion du Kremlin dans une vidéo publiée mardi.

Des images partagées par les médias d’État russes montrent l’acteur de 70 ans debout dans ce qui semble être l’épave d’un bâtiment identifié comme La prison ukrainienne d’Olenivka à Donetskrapporte Insider.

Fin juillet, plus de 50 prisonniers de guerre ukrainiens ont été tués dans l’établissement dans des circonstances controversées.

Dans la vidéo, cependant, Seagal affirme que les roquettes HIMARS fournies par les États-Unis, tirées par les troupes ukrainiennes, étaient la cause de l’explosion.

“C’est là que HIMARS a frappé, 50 personnes ont été tuées, 70 autres ont été blessées”, a déclaré Seagal. dans la vidéo publié mardi sur le site d’information pro-Kremlin TVZVEZDA.

«Cela ressemble définitivement à une fusée. Si vous regardez la combustion et d’autres détails, bien sûr, ce n’est pas une bombe. Sans parler du fait que la Russie a vraiment beaucoup d’artefacts de HIMARS.

Dans la vidéo, le En état de siège star est identifiée comme représentante spéciale du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie pour les relations humanitaires entre la Russie et les États-Unis

Depuis la destruction de la prison, la Russie et l’Ukraine tentent de se rejeter mutuellement la responsabilité de l’attaque.

Dans la vidéo, un Seagal anglophone affirme que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné le bombardement faire taire un « nazi » étant détenu à la prison.

“Ce qui est intéressant, c’est que l’un des nazis tués est un nazi qui vient de commencer à parler beaucoup de Zelenskyy”, a ajouté Seagal, “et que Zelenskyy est responsable des ordres de torture et d’autres atrocités qui violent non seulement la Convention de guerre de Genève, mais sont aussi des crimes contre l’humanité.

Zelenskyy a affirmé catégoriquement que l’attaque était un “crime de guerre russe” et a accusé Moscou d’avoir bombardé la prison pour dissimuler le meurtre et la torture de prisonniers de guerre.

Seagal, qui a un héritage russe, est devenu de plus en plus lié à la Russie au fil des ans. En 2016, il a reçu un passeport russe du président Vladimir Poutine. Et en 2021, le musicien autoproclamé a officiellement rejoint une coalition politique soutenant Poutine, dans le but d’adopter la Russie comme sa patrie.

Le président russe Vladimir Poutine et FILE – l’acteur de cinéma d’action américain Steven Seagal visitent un complexe sportif nouvellement construit de l’école de lutte Sambo-70 à Moscou.

ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images



En 2017, l’Ukraine a pris la décision d’interdire le Au dessus de la loi acteur de leur pays, le qualifiant de menace pour la sécurité nationale.

Le pays a défendu l’interdiction à l’époque, affirmant qu’elle était justifiée pour des personnes comme Seagal qui “ont commis des actions socialement dangereuses… qui contredisent les intérêts du maintien de la sécurité de l’Ukraine”.

Le président russe Vladimir Poutine, serre la main de l’acteur américain Steven Seagal au Kremlin à Moscou, Russie, 25 novembre 2016.

EPA/ALEXEI DROUZHININE



Seagal est devenu célèbre à la fin des années 80 et au début des années 90 en tant que star de nombreux films d’action. Il s’est lié à Poutine sur leur amour mutuel des arts martiaux et Poutine a souvent fait l’éloge de Seagal en public.

Il a fait face à une multitude d’allégations d’inconduite sexuelle en 2018, au milieu d’un compte #MeToo plus large à Hollywood. Le bureau du procureur du district de Los Angeles a finalement rejeté deux poursuites potentielles contre lui plus tard cette année-là, après avoir déterminé que le délai de prescription avait expiré dans les deux cas.

