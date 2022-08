Le porte-parole des talibans accuse les États-Unis et leurs alliés occidentaux des problèmes en Afghanistan, veut de l’argent et des armes rendues

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cet article fait partie d’une série Fox News Digital examinant les conséquences du retrait militaire américain d’Afghanistan il y a un an cette semaine.

Le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, a accusé l’Occident d’être responsable de la crise humanitaire qui s’est emparée de l’Afghanistan après la prise de contrôle du groupe l’année dernière.

“Nos mains sont liées”, a déclaré Shaheen à Fox News Digital dans une interview exclusive. “Nous sommes confrontés à des sanctions, des embargos – ces pays, y compris les États-Unis, qui financent des projets ici dans le pays et dont certains de ces projets ont été achevés, environ 95 % sont plus que cela, ils ont cessé de financer ces projets, alors c’est aussi une des causes de l’augmentation de la pauvreté dans le pays.”

“Nous avons donc des problèmes, mais beaucoup de ces problèmes nous ont été hérités du passé et aussi à cause de la communauté internationale”, a-t-il déploré, affirmant que les sanctions contre le pays avaient également “créé la situation économique”.

Shaheen a parlé d’un certain nombre de sujets concernant l’état de l’Afghanistan après que les talibans ont pris le contrôle à la suite du retrait précipité de l’armée américaine, y compris la crise humanitaire prolongée qui s’est emparée du pays ainsi que les préoccupations concernant la sécurité après que les États-Unis ont trouvé le chef d’Al-Qaïda Ayman al- Zawahri à Kaboul.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont tué al-Zawahri lors d’une opération antiterroriste “réussie”. Shaheen a déclaré qu’une enquête était en cours sur le meurtre d’al-Zawahri et a noté que les résultats de cette enquête seraient publiés en temps utile. Il a déclaré que les talibans s’en tenaient à l’accord de Doha et n’accueillaient pas d’organisations terroristes dans le pays.

“Nous avons envoyé un message clair à tous les groupes ou personnes qu’ils n’ont pas de place en Afghanistan pour l’utiliser contre d’autres pays. S’il y a quelqu’un qui se cache dans le pays. Nous examinons cela et chaque fois que nous constatons que nous ne permettrons pas c’est la politique”, a-t-il dit, mais a ensuite proposé l’excuse suivante, à savoir si des terroristes se cachent dans le pays à l’insu des talibans. “Cela ne signifie pas que le gouvernement du pays est d’accord avec cela ou est d’accord avec cela”.

Shaheen a blâmé les États-Unis pour les mauvaises relations entre les deux pays après le 11 septembre, affirmant que l’Afghanistan avait condamné l’attaque et proposé de “coopérer” à une enquête avant que les États-Unis n’attaquent. Oussama ben Laden a planifié les attentats alors qu’il se réfugiait en Afghanistan sous la protection des talibans, selon le FBI. Shaheen n’a pas désavoué Ben Laden ni reconnu aucune coopération avec al-Qaïda à l’époque.

Cependant, les relations avec les autres pays restent difficiles. Shaheen a souligné la nécessité de “relations normales” avec d’autres pays afin d’atteindre une meilleure sécurité économique et de “normaliser” la situation en Afghanistan, mais lorsqu’il a été pressé de répondre au traitement réservé par la Chine à la population musulmane ouïghoure, Shaheen a simplement déclaré “c’est la problème interne.”

“Nous espérons que la Chine traitera tous ses citoyens de la même manière”, a-t-il déclaré, ajoutant que les talibans “ne s’immiscent dans les affaires intérieures d’aucun pays”.

Les talibans veulent véhiculer une image de coopération ouverte avec la communauté internationale afin d’apporter une aide indispensable à l’économie afghane déprimée. Les États-Unis ont gelé 7 milliards de dollars d’actifs dans le pays et ont mis fin aux pourparlers sur la possible libération des fonds après la mort d’al-Zawahri.

Shaheen a insisté sur le fait que les États-Unis devraient rendre l’argent au “peuple d’Afghanistan”, affirmant qu’il n’y avait “aucune justification rationnelle” pour geler l’argent.

“Ils ont gelé les biens du peuple”, a déclaré Shaheen. “Une fois de plus, nous voulons que cette propriété et cet argent soient dégelés parce que sans cela, la Banque afghane n’est pas en mesure de fonctionner et de fonctionner normalement, et elle est nécessaire pour les moyens de subsistance normaux du peuple afghan”, y compris de larges importations et exportations. Activités.

Les talibans n’ont reçu aucun argent “directement” du gouvernement américain, mais ont plutôt vu des millions d’aide dépensés par l’intermédiaire des Nations Unies et de groupes humanitaires, selon Shaheen. Certains critiques craignent que l’argent envoyé en Afghanistan et aux talibans ne se retrouve dans des groupes terroristes, mais al-Zawarhi a affirmé que les talibans maintenaient leur “engagement” à ne pas laisser le terrorisme se propager dans leur pays.

Cet engagement comprend un nouveau désaveu du terrorisme dans le pays.

“Nous avons donné un message clair à tous les groupes ou personnes qu’ils n’ont pas leur place en Afghanistan pour l’utiliser contre d’autres pays”, a vanté Shaheen. “S’il y a quelqu’un qui se cache dans le pays, nous examinons cela. Et nous, quand nous constatons que nous ne le permettrons pas. C’est une politique.”

Il a glorifié la capacité de l’Afghanistan à abattre “les empires et les superpuissances”, du Royaume-Uni aux États-Unis, affirmant qu’ils “étaient confrontés à la résistance du peuple afghan”, qui avait “réussi”.

Une partie de cela consiste à prendre les armes et l’équipement laissés à la suite du retrait américain et à les utiliser pour renforcer l’armée talibane “pour la protection de notre peuple, de nos frontières”.

“Nous les gardons”, a déclaré Shaheen sans ambages, faisant référence à l’équipement désormais comme “l’atout du peuple afghan”.