Le porte-parole des médias d’État chinois menace NUKE Australia après que les États-Unis ont déployé des bombardiers géants B-52 au milieu des craintes de guerre croissantes

Un porte-parole des médias d’État CHINOIS a menacé de lâcher des armes nucléaires sur l’Australie après que les États-Unis ont déployé des bombardiers à capacité nucléaire dans le pays.

L’Amérique prévoit d’envoyer jusqu’à six bombardiers B-52 sur une base aérienne dans le nord de l’Australie au milieu de l’escalade des tensions avec la Chine.

Un bombardier américain B-52 photographié à son arrivée en Grande-Bretagne plus tôt cette année Crédit : Reuters

Pékin a tiré des missiles balistiques Dongfeng dans les eaux entourant Taïwan en août 1 crédit

Les missiles balistiques anti-navires chinois Dongfeng, capables de parcourir plus de 1 500 km Crédit : Getty

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’Australie s’engage avec les États-Unis sur des alliances de défense “de temps en temps” Crédit : AFP

Des installations dédiées aux bombardiers seront installées sur la base éloignée de Tindal de la Royal Australian Air Force, à environ 300 km au sud de Darwin, ont indiqué des sources.

Les États-Unis ont élaboré des plans détaillés pour une “installation d’opérations d’escadron” avec un centre de maintenance et une aire de stationnement pour les B-52, selon le programme Four Corners de l’ABC.

“La possibilité de déployer des bombardiers de l’US Air Force en Australie envoie un message fort aux adversaires sur notre capacité à projeter une puissance aérienne létale”, a déclaré l’US Air Force.

Mais la nouvelle a déclenché une réponse furieuse de Pékin – l’ancien rédacteur en chef du Global Times, géré par l’État, a lancé un avertissement effrayant à l’Australie.

Le commentateur Hu Xijin a déclaré que l’Australie devrait “assumer les risques” de la décision militaire – et s’est vanté des propres armes de la Chine.

Il a écrit sur Twitter : “Les missiles Dongfeng de l’APL volent définitivement plus vite que les bombardiers B-52.

“Si l’Australie veut devenir un” grand Guam “, alors elle doit supporter les risques stratégiques correspondants.”

Les missiles Dongfeng à capacité nucléaire sont une gamme d’armes exploitées par l’Armée populaire de libération chinoise – initialement développées à l’époque de la guerre froide avec l’aide de l’Union soviétique.

Il y a trois ans, la Chine a dévoilé le terrifiant Dongfeng-41 – un missile balistique intercontinental de 7 672 mph qui pourrait atteindre les États-Unis en 30 minutes.

Pendant ce temps, les B-52 sont capables de livrer des armes nucléaires et conventionnelles – avec une portée de combat de plus de 14 000 km.

Becca Wasser, chercheur principal au Center for a New American Security, a déclaré que le déploiement de B-52 en Australie serait un avertissement pour Pékin alors que les craintes grandissent quant à une invasion de Taïwan.

Mais le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a averti que le déploiement des bombardiers pourrait “déclencher une course aux armements régionale”.

“Les pratiques pertinentes de la partie américaine ont accru les tensions dans la région, miné gravement la paix et la stabilité régionales et pourraient déclencher une course aux armements dans la région”, a déclaré Zhao.

“La Chine exhorte les parties concernées à abandonner l’ancienne mentalité à somme nulle de la guerre froide et les concepts géopolitiques étroits, et à faire davantage pour contribuer à la paix et à la stabilité régionales et pour renforcer la confiance mutuelle”.

Richard Tanter du Nautilus Institute a déclaré que cette décision élargissait considérablement l’engagement de l’Australie dans toute guerre américaine avec la Chine.

“C’est un signe pour les Chinois que nous sommes prêts à être la pointe de la lance”, a-t-il déclaré à Four Corners.

« Il est très difficile de penser à un engagement plus ouvert que nous pourrions prendre.

“Un signal plus ouvert aux Chinois que nous suivons la planification américaine d’une guerre avec la Chine.”

Et le Dr Malcolm Davis, analyste principal à l’Australian Strategic Policy Institute, a déclaré qu’il s’agissait d’une “décision sensée” compte tenu du risque croissant d’une invasion chinoise de Taiwan.

“Il est important que l’Australie s’engage à soutenir la dissuasion nucléaire étendue des États-Unis de nouvelles manières, à renforcer la dissuasion intégrée dans l’Indo-Pacifique et à partager le fardeau avec les États-Unis pour dissuader la Chine d’utiliser la force pour résoudre les différends territoriaux”, a écrit le Dr Davis sur Twitter.

“L’accueil de B-52 représente une étape visible de l’engagement australien envers l’alliance stratégique américano-australienne qui est si vitale pour notre défense et notre sécurité nationale.”

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont déjà mis la Chine en colère après avoir conclu un accord de sécurité qui fournira à l’Australie la technologie nécessaire pour déployer des sous-marins à propulsion nucléaire.

Des milliers de Marines américains effectuent déjà une rotation annuelle dans le Territoire du Nord pour des entraînements et des exercices conjoints – commencés sous le président Barack Obama.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’Australie s’engage avec les États-Unis sur des alliances de défense “de temps en temps”.

“Il y a des visites, bien sûr, en Australie, y compris à Darwin, où des Marines américains, bien sûr, sont stationnés là-bas à tour de rôle”, a déclaré Albanese.

Selon les rapports, le plan de la base aérienne de Tindal devrait coûter jusqu’à 100 millions de dollars et être achevé d’ici 2026 – et il ferait partie d’une mise à niveau beaucoup plus importante des défenses dans le nord de l’Australie.

Le ministère de la Défense a confirmé que les États-Unis “finançaient un projet de construction d’une aire de stationnement pour avions à la base RAAF de Tindal, capable d’accueillir jusqu’à six avions B-52 et d’autres types d’avions”.

“Le projet fournit des fonctionnalités à l’usage des Forces de défense australiennes et peut également héberger d’autres types d’avions, améliorant ainsi notre capacité à nous entraîner et à accueillir des partenaires internationaux”, a déclaré un porte-parole.

“Des bombardiers américains, y compris des B-52, visitent l’Australie depuis le début des années 1980 et effectuent des entraînements en Australie depuis 2005.”