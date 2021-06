Le porte-parole de Trump, Jason Miller, quitte son poste pour rejoindre une start-up technologique

Aucune date de début ou calendrier de transition n’a été révélé, et aucune annonce n’est imminente, a indiqué la source.

L’assistant de longue date de l’ancien président Donald Trump et porte-parole actuel Jason Miller quitte son poste, a déclaré jeudi à CNBC une source proche des plans.

Le départ de Miller intervient un peu plus d’une semaine après la fermeture définitive de la page du blog personnel de Trump, qui était active depuis moins d’un mois.

On ne sait pas qui remplira le rôle qui sera bientôt vacant. Margo Martin, une autre attachée de presse de Trump, a renvoyé CNBC à Miller pour commentaires.

Miller sera le premier PDG de la société de technologie, qui a une plate-forme en développement depuis l’année dernière, a déclaré la source lorsqu’on lui a demandé de plus amples informations sur la start-up. Miller restera néanmoins dans l’orbite de Trump et restera un allié de l’équipe de Trump, selon la source.

Mais selon la source, la société qui n’a pas encore de nom possède une plate-forme de médias sociaux qui est « à l’étude » par Trump, qui a laissé entendre qu’il rejoindrait une nouvelle chaîne de médias sociaux après avoir été expulsé de Twitter et Facebook en janvier à la suite de l’invasion meurtrière du Capitole. .

Cette page Web était facturé à l’origine en tant que « plate-forme de communication », mais n’a en réalité servi que de lieu où Trump pouvait publier des déclarations qu’il n’était pas autorisé à partager sur des sites de médias sociaux plus populaires.

Miller a déclaré à CNBC à l’époque que le blog « ne reviendrait pas » et qu’il était « juste auxiliaire aux efforts plus larges que nous menons et sur lesquels nous travaillons ».

Le porte-parole a également tweeté le 2 juin que Trump rejoindrait effectivement une autre plate-forme de médias sociaux.

Miller avait travaillé sur la campagne 2016 de Trump et sa transition présidentielle, et devait à l’origine devenir directeur des communications de la Maison Blanche pour la nouvelle administration.

Ces plans ont été abandonnés après allégations d’une liaison extraconjugale avec l’ancien membre du personnel de campagne de Trump, AJ Delgado, est devenue publique.

La campagne Trump en 2020 a embauché Miller pour la dernière partie de la course, que Trump a perdu contre l’actuel président Joe Biden.