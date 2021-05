Le porte-parole de l’armée israélienne nie avoir utilisé les médias américains pour tromper le Hamas

WASHINGTON – Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré dimanche qu’il avait commis une « petite erreur » plus tôt cette semaine en déclarant à des journalistes étrangers que les troupes israéliennes avaient commencé une invasion terrestre dans Gaza.

Mais le porte-parole israélien, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a nié que cela faisait partie d’une ruse pour attirer les combattants du Hamas dans des positions où ils seraient plus vulnérables aux attaques des forces de défense israéliennes.

« Il y avait des troupes sur le terrain très, très près de la frontière, et j’avais des informations selon lesquelles ils étaient entrés », alors qu’en fait ils ne l’avaient pas fait, a déclaré Conricus dans une interview avec USA TODAY.

Il a dit que son erreur équivalait à « la différence de quelques mètres au sol ». C’était une « petite erreur malheureuse qui est devenue très importante parce que c’était à un moment important », a-t-il déclaré.

Sur la base de ses informations, une série de grandes agences de presse basées aux États-Unis, dont le New York Times et le Wall Street Journal, ont rapporté qu’Israël avait commencé une invasion terrestre. Plusieurs médias israéliens ont rapporté plus tard que les informations incorrectes faisaient partie d’un «stratagème» visant à faire croire au Hamas, le groupe islamique militant qui contrôle Gaza, qu’une invasion terrestre était en cours.

« Maintenant, il s’avère que ce n’est pas une erreur, mais un stratagème planifié dont le rôle est d’aider à éliminer les forces du Hamas », a rapporté vendredi une chaîne de télévision israélienne. « Tsahal a fait croire au Hamas qu’une opération terrestre commençait, ce qui a poussé l’organisation à faire entrer tous ses combattants … dans les tunnels et à se préparer au combat. »

Conricus a déclaré que les troupes israéliennes essayaient en fait de tromper le Hamas, de sorte que ses combattants iraient dans son vaste réseau de tunnels souterrains.

« Nous avons essayé d’y parvenir en ayant des troupes au sol en masse et en commençant à manœuvrer le long de la frontière », a-t-il déclaré. « Mais mes actions n’étaient pas liées à ça. »

Conricus a également défendu la décision d’Israël de frapper un immeuble de bureaux à Gaza qui abritait l’Associated Press et Al-Jazeera.

« C’était une cible militaire légitime », a-t-il dit. Il a déclaré que le Hamas utilisait le bâtiment pour son quartier général du renseignement militaire, pour la recherche et le développement et pour stocker certains « équipements technologiques avancés ».

Dans une déclaration de samedi, le président-directeur général de l’AP, Gary Pruitt, s’est dit « choqué et horrifié » par l’attaque et a appelé le gouvernement israélien à fournir des preuves que le bâtiment avait été utilisé par le Hamas.

« Nous n’avons eu aucune indication que le Hamas était dans le bâtiment ou actif dans le bâtiment. C’est quelque chose que nous vérifions activement au mieux de nos capacités », a-t-il déclaré.

Pruitt a qualifié la grève d ‘ »incroyablement dérangeante », ajoutant que « le monde en saura moins sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui ».

Joel Simon, directeur exécutif du Comité pour la protection des journalistes, a déclaré que l’attaque soulevait des inquiétudes selon lesquelles Israël visait les médias «pour interrompre la couverture des souffrances humaines à Gaza». Il a exigé «une justification détaillée et documentée» de l’attaque.

Conricus a suggéré que l’AP n’avait pas fait de «diligence raisonnable» en enquêtant sur les autres locataires de l’immeuble.

«À Gaza, dans une zone contrôlée par une organisation terroriste, nous pensons que c’est une sorte d’exigence – faire preuve de diligence raisonnable et vérifier qui sont les autres organisations et entités qui partagent le même bâtiment», a-t-il dit. « Ils n’ont pas regardé, enquêté ou posé des questions à ce sujet. »

Il a déclaré que le Hamas avait probablement choisi le site parce qu’il abritait également des organisations de presse et « pensait que les journalistes seraient leurs boucliers humains ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que l’offensive ne touchait pas à sa fin.

« Nous essayons de dégrader les capacités terroristes du Hamas et de dégrader sa volonté de recommencer », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Face the Nation de CBS. « Cela prendra du temps. J’espère que cela ne prendra pas longtemps, mais ce n’est pas immédiat. »

Le conflit Israël-Gaza a commencé alors que les colons juifs tentaient d’expulser les familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est. Aujourd’hui dans son septième jour, le conflit s’est élargi en une confrontation militaire meurtrière entre le Hamas, qui a lancé des roquettes sur des cibles en Israël, et Israël, qui a répondu par un barrage de frappes de missiles.

« Nous avons 2 900 roquettes qui ont été tirées jusqu’à présent, en l’espace de sept jours, sur nos civils », a déclaré Conricus.

Dimanche, les frappes aériennes israéliennes ont rasé trois bâtiments dans la ville de Gaza et tué au moins 37 personnes, selon l’AP.

Au moins 188 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont 55 enfants et 33 femmes, et 1 230 personnes ont été blessées. Dix personnes en Israël ont été tuées, dont un garçon de 5 ans et un soldat.

La violence, qui est survenue alors que les médiateurs internationaux travaillaient à négocier un cessez-le-feu et à conjurer une invasion terrestre israélienne du territoire, a marqué les pires combats ici depuis la guerre dévastatrice de 2014 à Gaza.

Contributeur: Associated Press

